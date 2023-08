Jets y Cafés van con suplentes

BEREA, Oh

Mientras que Aaron Rodgers estará sólo observando su primer partido con los Jets de Nueva York, los Cafés de Cleveland sentarán al titular Deshaun Watson en el duelo de exhibición del jueves por la noche, para tener más tiempo de evaluar a sus quarterbacks suplentes.

El entrenador en jefe de los Cafés Kevin Stefanski indicó que el tercer pasador Kellen Mond, firmado por Cleveland durante el campo de entrenamiento la temporada pasada, será titular en el primer duelo de pretemporada de la NFL. Además, el novato Dorian Thompson-Robinson obtendrá minutos de juego.

El entrenador en jefe de los Jets Robert Saleh anunció anteriormente que Rodgers quien recientemente reestructuró su contrato, no jugará. Reiteró que el suplente Zach Wilson, segundo seleccionado en el draft del 2021 y quien ha tenido dificultades como profesional, será quien inicie ante los Cafés.



Aun no está claro cuándo será el debut de Rodgers con el uniforme verde y blanco. Los Jets jugarán en Carolina el 12 de agosto luego de dos prácticas en conjunto, pero Rodgers no ha participado en una sola jugada de pretemporada desde el 2018.

“Estas nuevas prácticas en conjunto son las que pueden servir como ese momento, a pesar de que no sea golpeado”. dijo Rodgers. “No me importaría jugar en la pretemporada. Si Rob (Saleh) dice ‘estamos listos’, lo que sea, hagámoslo. La mayoría de los entrenadores tienen ese temor de que prefieren esperar hasta la primera semana en lugar de arriesgarte”.



“Pero pienso que hay oportunidad para la última, y que probablemente utilicemos las prácticas conjuntas con Carolina y Tampa como parte del reacondicionamiento de pretemporada”.

Stefanski está ansioso por ver a Mond, quien compite con Thompson-Robinson por un puesto en la nómina. Es posible que uno sea enviado al equipo de prácticas.

“Kellen ha hecho un gran trabajo”, dijo Stefanski. “Estábamos en una etapa en que empezábamos a irlo conociendo en la temporada pasada. Ha hecho todo lo que le hemos pedido. He quedado muy impresionado con él tanto en la sala de reuniones como en el campo de prácticas.”

“La parte más divertida para nuestros jugadores es que jueguen, así que pienso que Kellen está emocionado por la oportunidad”.

Mond, de 24 años, ha mostrado una constante mejora con los Cafés, quienes lo obtuvieron el año pasado como exención de Minnesota. Esta será la primera oportunidad para que Mond demuestre sus capacidades en un encuentro, y el egresado de Texas A&M apreciará que no sólo los ojos de los entrenadores de Cleveland estarán puestos sobre él.

En cambio, Thompson-Robinson jugará en la segunda mitad junto a otros novatos y reservas que pelean por un lugar muy deseado en la nómina. Esta será una experiencia nueva para Thompson-Robinson.