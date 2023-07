A 90 Millas/El Juego de Estrellas

Ya mejor ni le digo…es más, le adelanto que este espacio va ser la mayoría de quejas contra el Juego de Estrellas que se celebra el martes en Seattle

René Cárdenas Andrade ha sido reportero editor desde 1991 Desde 1998 escribe para El Diario de Sonora



Y mire que soy de esos que aplaude casi cualquier decisión que toman las Ligas Mayores sobre todo si son para ahorrar reloj.

Si ha perdido su tiempo en este espacio a través de los años (gracias antes que nada) sabrá que las llamadas ‘reglas no escritas del beisbol’ para el Cárdenas están muy pasadas de moda. Cada quien tiene derecho a opinar

Pero que las Mayores hayan salido, desde el 2021, establecer un uniforme predeterminado para ambas ligas, ahí sí señor Rob Manfred sí que me hace ‘nkbrnr’

Que si el reloj de pitcheo, que si no me festejes un jonrón mucho porque me salen hemorroides, que si no toques la bola, robes bases o mandes jugadas si ganas por palizas, vamos, que si no le gusta la regla del corredor fantasma…reliquias de otras épocas.



Luego culpan a la televisión, damas y caballeros, por los patrocinadores a las cadenas de televisión vemos lo juegos desde la comodidad del sillón, a veces desde la misma cama…o en la barra de la cantina

Sí entiendo, el uniforme de cada club es otra reliquia en el Juego de Estrellas, pero creo que, pues ahora sí que era uno de los atractivos del llamado clásico de media temporada, cada jugador con el uniforme de su equipo…como Dios manda…ok pues no es para tanto.

Desde 2021 las Grandes Ligas consideraron buena idea establecer un uniforme para cada liga en el Juego de Estrellas



El partido en las Ligas Mayores sobrevive gracias al aficionado, bueno, en realidad el aficionado paga todo sin que nadie lo obligue. Este lunes cuando se celebre el Homerun Derby verá atestado el estadio de los Marineros en un evento en el que también la Oficina del Comisionado ha metido mano para hacerlo más rápido.

Yo se lo diré así sin greñas en la lengua. Creo que los que más lo gozan son los jugadores que no son llamados a nada de estos días, esos se van el domingo al acabar su juego o pasársela donde más les agrade y no reportan hasta el viernes…así que si no hay dinero de por medio como premio por asistir, hay que relajarse.

El choque de ‘Piston Pete’

Suele salir a colación en las charlas beisboleras la imagen de Pete Rose en la edición de 1970 cuando anotó la carrera del gane para la Liga Nacional…sólo que ‘Piston Pete’ para llegar al plato se llevó de corbata a catcher de 23 años Ray Fosse, de los Indios de Cleveland, en una jugada que aún es cuestión de debate si un juego de exhibición daba para un encontronazo que le separó el hombro a Fosse…así jugaba ‘Pedro Rosas’



Fosse, quien falleció a los 74 años en octubre del 2021, tuvo su premio, en 1973 y 1974 fue parte de los Atléticos de Oakland que ganaron la series mundiales esos años.

A estas alturas de la vida difícilmente veremos una jugada de ese tipo en el juego del martes y es que en un costalazo de esos no sólo el catcher está en riesgo, también el que viene hecho la raya al home. Todavía hay quien se enoja por la regla Buster Posey…caray. Muchas gracias.

