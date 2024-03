A 90 Millas/El nuevo line up

Enmedio del largo y tedioso mes de la pretemporada de las Ligas Mayores, los Diamondbacks de Arizona tratan de montar un equipo que le diga al mundo del beisbol que lo ocurrido en 2023 no es obra de una muy beneficiosa casualidad

Cuatro bats comprobados en las Grandes Ligas se han unido al equipo. Eugenio Suárez, Joc Pederson (quien en sus días con Dodgers decía que el equipo californiano ‘jugaba de local’ en el Chase Field), Randal Grichuck y más recientemente el veterano Elvis Andrus, se han integrado al equipo que defenderá el banderín de la Liga Nacional.

Christian Walker, Ketel Marte y sobre todo el novato del año del 2023 Corbin Carroll deben ver mejores pitcheos con estos nombres en la alineación. Calculo que Suárez será jugador de diario y los tres restantes dependerá de su desempeño al menos al arranque de la campaña

Lo que me deja con dudas es el cuerpo de lanzadores, en un mensaje claro a esos juegos frente a sus rivales de división.

Zac Gallen dialoga con el nuevo miembro del staff de lanzadores Eduardo Rodríguez



En un Oeste que promete ser de jalarse las greñas ante Gigantes, Padres y sobre todo…sobre todo los siempre innombrables Dodgers y su eterna arrogancia… sí, si notó que los detesto, está en lo cierto. Ah sí, por ahí andan los Rockies en el mismo sector.

Los Diamondbacks jugaron pelota apenas seis juegos arriba de los .500 en 2023 (84-78) y es el cuerpo de lanzadores el que debe apretar. Zac Gallen y Merrill Kelly tendrán ayuda del venezolano Eduardo Rodríguez y el resto es una incógnita, sin pretender afirmar que los mencionados son garantía.

Brandon Pfaadt, Ryne Nelson, Joe Mantiply, van a ocupar mejorar si pretender darle oportunidades de rescatar muchos juegos a Paul Sewald. Ahí anda Trevor Bauer como que quiere una oportunidad…no sé…a lo mejor.

‘Vivan Las Vegas’

El fin de semana, los Atléticos, aún de Oakland, tuvieron sus primeros escarceos con la que parece será su nueva casa, Las Vegas, en dos juegos de pretemporada. Escaparon a los Cerveceros de Milwaukee en Las Vegas Ballpark, casa de su filial de Triple A, los Aviators.

Con un aforo de arriba de doce mil asientos, todavía está por verse dónde va jugar el equipo los primeros años que se mude, algo que aparentemente parece cosa juzgada pero hay una que otra piedra atravesada por ahí

Atléticos aún no tiene claro cuál será estadio sede para la campaña del 2025



Este 2024 parece que será el año final de los Atléticos en el área de la Bahía, donde han estado desde la temporada de 1968, el asunto. El contrato con el Coliseum (no me importan cuál sea su nombre comercial, siempre será ese su nombre para mi) vence al acabar la temporada del 2024 y quizá la ciudad no esté feliz de darles uno nuevo de… cuántos? tres años?

El comisionado Rob Manfred dio hace semanas que espera que la nueva casa de los Atléticos en Las Vegas esté lista en 2028. Mucha gracias.

