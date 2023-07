A 90 Millas/No se va, Ohtani no se va

René Cárdenas Andrade ha sido reportero editor desde 1991 Desde 1998 escribe para El Diario de Sonora en Nogales Sonora

Los Angelinos de Los Ángeles trajeron a las Mayores como una ex que tuve en la prepa… nomás los alborotaron. Bueno en realidad no era mi ex, la dama sólo conseguía que yo sacara tortas fiadas de la cooperativa del Cobach…ya sabe uno fiel y enamorado lo que hace.



Pero al punto. El miércoles el club cerró la puerta al resto de las Grandes Ligas y dijo que se van a quedar con el jardinero-pitcher-bateador designado japonés Shohei Ohtani y pueden pasar dos cosas.

Que empeñen hasta las instalaciones de Disneylandia o que de plano vean cómo alguien más se lo lleva como agente libre y ellos se quedan sin el japonés y sin la estampa. Bueno lo primero es exageración.

Los Angelinos, a cuatro juegos este jueves de un puesto en la postemporada, parece que aspiran a un lugar en los playoffs y a que, para cuando eso ocurra Mike Trout esté de regreso ¿Anthony Rendón? no a ese mejor no lo menciono, no vaya ser que se empeore su lesión nada más de mentarlo.

Lucas Giolito se mueve al sur de California



Y lejos de la venta de banqueta, los Angelinos llevaron al sur de California a Lucas Giolito, en un movimiento con los Medias Blancas de Chicago… como dijo Yasiel Puig ‘vamo’avé’

También en Los Ángeles los Dodgers se movilizaron y trajeron de regreso de Boston al utility puertorriqueño Kiké Hernández…claro, allá en Massachusetts le quedó a deber al anotador , aunque el miércoles de nuevo en el calorcito californiano se fue de 4-2



Miguel Rojas y su tocayo Vargas no han sido la solución y los Dodgers se fueron de charlas a Cleveland de donde regresaron con el dominicano Amed Rosario y según el Akron Beacon Journal, un sector de la gente en la ciudad anda bien chiva con el movimiento.

El show de Kike Hernandez está de regreso en el dugout de los Dodgers. 😅🇵🇷pic.twitter.com/iKT2WsqbAq — Pasión Beisbol ⚾️ (@Pasionbaseball) July 26, 2023



La cosa se puso peor cuando se enteraron que van a recibir a Noah Syndergaard, pitcher derecho con muy buenas campañas allá por 2016 (catorce ganados), 2018 (trece) y hasta 2019 (diez) Base de aquellos Mets que perdieron la serie mundial de 2015 ante los Reales de Kansas City…todo eso, ya llovió

La debacle de ‘Thor’ Syndergaard

La realidad de Syndergaard, de casi 31 años, es que su 7.16 de limpias admitidas da terror pero a los fans de los Guardianes. En este instante es parte de la lista de lesionados donde ha pasado enorme parte de los años recientes El récord de ganados y perdidos esta campaña pues…¿se lo digo? 1-4 y sus únicos números medio presentables son los 38 ponches a cambio de nueve pasaportes.

Amed Rosario salió de los Guardianes rumbo al final de su contrato



Si me pregunta… y sólo si me pregunta, algo ocurrió entre la directiva de los Guardianes, no sé si el timonel Terry Francona o es sólo el hecho de que el dominicano está en el último año de su contrato… con todo y que ha sido consistente, se desprendieron de él. Muchas gracias

Comentarios: recardenas@hotmail.com

Twitter: @RCATimes