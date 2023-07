A 90 Millas/Todos detrás de Ohtani

René Cárdenas es editor reportero desde 1991 desde 1998 escribe para El Diario de Sonora

Los Angelinos de Anaheim parecen tener el ‘boleto ganador’ en esta época de canjes. Este lunes, estaremos a menos de dos semanas del límite de canjes directo en las Mayores, el cual vence el Primero de Agosto



Ya lo hemos platicado, no es que después no existan los canjes pero existe una que otra traba. Este año, la pesa más apetitosa, ya lo sabe usted y si no se lo refresco, es el japonés Shohei Ohtani…y es que el jugador de sexto año en las Mayores pues… vale por dos.

Shohei Ohtani hits his 33rd homer of the season! pic.twitter.com/riJ5zV548w — MLB (@MLB) July 16, 2023



Como suele pasar, quienes se vayan por sus servicios asumirán el resto de su sueldo actual en los Angelinos que este año es de la módica cuota es de treinta millones de billetes verdes. Oh vamos, lo que resta de la campaña que serán agosto y septiembre

Creo que será obvio que habrá que agregarle una poca de gracia y otra cosita al canje, digo para que Ohtani se motive… no importa si de aquí al fin de la campaña se va de 100-0, el oriental está probado. Pero lo suave va ser ver quién le da a Ohtani el contrato de su vida… y los rumones apuntan a algo así de 600 millones de dólares en un contrato de no menos de una década…ya sabe, cosas de la inflación.

Y siempre que un pez gordo aparezca en escena, van a salir los Yanquis, los Dodgers como los dos que encabezan a los equipo millonetas de las Mayores. Los Marineros y sus dueños japoneses, los Gigantes por estar ‘más cerca’ de Japón (algo así de once horas en el aire, con lo bizcocho que es el Cárdenas no iba soltar el rosario)

"Come to Seattle" chants break out for Shohei Ohtani. https://t.co/zXjaeqUuo5 pic.twitter.com/9ZRzY921ZS — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) July 12, 2023



Desde el Este de Estados Unidos con casi catorce horas, así para entretenerse con una temporada de… no se, Two and Half Men quizá.

Otros manejan la proyección que Ohtani tendría en el Este… damas y caballeros, este señor ya no ocupa basarse en horarios de televisión caray Si en el Oeste, donde la actividad de las Mayores acaba algo así de cuatro horas más tarde, ya es más famoso que las galletas de animalitos… no creo que sea como para tomarse en cuenta. Reitero, no creo, más bien creo que le daría más imprtancia al asunto de impuestos…pero él sabrá

¿Que el pitcher-jardinero puede llevar a un equipo a ganar, no una, sino varias series mundiales? Garantizado no está, los Angelinos ni postemporada han alcanzado con él, vamos, ni temporada ganadora han tenido. El 80-82 del 2018 fue lo más cercano.

Mike Trout ha sido muy aquejado por lesiones



Los Angelinos tienen que pedir buena dotación de carnita, pero corren el riesgo de quedarse con él y no sacarle nada, así que el gerente Perry Minasian y compañía deben estar muy vivos. Por cierto, a estas alturas, yo también ofrecería al outfielder Mike Trout.

El asunto es que Trout y su saco de lesiones está en la tercera campaña de una extensión de contrato firmada en 2019 y que debe pagarle 430 millones de dólares…quién sabe quién se anime…hay casos en los que la organización previa ayuda a pagar el sueldo.

De Anthony Rendón mejor platicamos otro día, no vaya ser que se agrave su lesión nomas de mencionarlo. Muchas gracias

