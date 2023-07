A 90 Millas/Urge relevo

El rescate arruinado por el zurdo Andrew Chaffin la noche del miércoles, fue el número quince de la campaña del bullpen de los Diamondbacks de Arizona.

Chaffin estuvo a un strike de hacer la chamba antes que el venezolano Francisco Álvarez le diera un garrotazo a banda contraria que superó la cerca del derecho para empatar el juego.

Dos turnos más tarde, Mark Canha sacude triple para mandar a home a Brett Batty con la rayita que fue la diferencia.

No es que Chaffin constantemente arruine salvamentos, el zurdo está en su segunda estancia en los Diamondbacks, no es de a gratis.

Quince salvamentos echados a perder dan una idea de que es en el bullpen donde urge que el gerente Mike Hazen se enfoque con miras a la segunda mitad de la campaña.

Joe Mantiply, quien en 2022 hasta en el Juego de Estrellas anduvo, pasa sus días en sucursales luego de un inicio de campaña deplorable.

Mark Melancon, traído ex profeso para ese trabajo aún no tiene estadísticas con los Diamondbacks este año…en 2022 tuvo 18 rescates, es cierto, el equipo no daba muchas oportunidades de que les rescataran un juego (74-88) …además de que… pues se dice y no pasa nada, está veterano.

Los Diamondbacks amanecieron el jueves con delantera de juego y medio sobre los Dodgers de Los Ángeles en el Oeste de la Liga Nacional, tres sobre los Gigantes de San Francisco y nueve sobre los increíbles Padres de San Diego…increíbles porque tienen marca de 41-46 cuando son, si mal no recuerdo, la segunda nómina más cara de las Mayores.

Pero ninguna directiva (o eso creo) se va conformar con ‘bueno, dimos pelea pero no éramos favoritos’ Arizona ya está en la pelea y ahora hay que mantenerse en la pelea. Con el Juego de Estrellas encima y sobre todo con la fecha límite de cambios directos a menos de un mes, el Primero de Agosto.



Porque aquí el asunto es, además de a quién quieres, se trata de qué estás dispuesto a soltar a cambio…. hay que ver qué tienen los Diamondbacks.

Vaya casi que se dio entre el novato de los Rojos de Cincinnati Elly de la Cruz y el timonel de los Nacionales de Washington, Dave Martínez.

El manager campeón del 2019 se quejó del bat del dominicano en el partido del miércoles debido a que cargaba un aditamento que, a mi juicio, así de lejos, le sirve de apoyo… no es parte del bat definitivamente

El asunto es que luego de que lo quitó, el chico de 21 años sacó un palo y luego ‘joseó’ al señalar el bat mientras la pelota iba y caía a 138 metros del plato…digo, además de ser un trabajo hay que divertirse con el beisbol, es mi opinión. No quiere que le celebren un jonrón? fácil, no deje que se lo peguen.

Martínez, claro, quedó de papelote pero dijo algo como ‘no me encanta la forma en que juega el juego. No me gustaron sus payasadas después de que golpeó el jonrón. Podemos hacerlo sin eso. Sólo tiene dos semanas en las Grandes Ligas. Pero va a ser un buen jugador’

