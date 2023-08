Abierta posibilidad de citar a titular de la SEC en Congreso del Estado

Hermosillo, Son

Está abierta la posibilidad de citar en el Congreso del Estado al titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, para que informe a la sociedad sobre el contenido de los nuevos libros de texto, aseguró la diputada Ernestina Castro Valenzuela.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y docente por 29 años indicó que representa una oportunidad para que se exponga a detalle el nuevo modelo educativo que promueve el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y combatir la desinformación que se ha generado.

“Si es necesario, pues por qué no, y así sirve de que nos da él su versión, la catedra de lo que es realmente el nuevo modelo de educación; le adelanto mi punto de vista, mi opinión, de que este debate no está en lo pedagógico, definitivamente no es por ahí, no hay interés en el modelo como tal, sino que es un oportunismo político que están tratando de sembrar en la población”, expresó.

“Es un pretexto eso de estar muy preocupados por los alumnos, yo fui maestra por 29 años y no recuerdo que haya habido una situación de este tipo, pero continuamos con esto”, continuó.

El contenido de los nuevos libros de texto ha generado controversia entre especialistas, académicos y padres de familia, por lo que actualmente Baja California, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, presentaron un amparo para la distribución en esos estados.