Abren Cafés con Watson

BEREA, Oh

El debut de Deshaun Watson con los Cafés de Cleveland el verano pasado estuvo marcado por la polémica y casi todo salió mal.

Este año carece de drama.

Watson, que solamente participó en ocho jugadas en la pretemporada de 2022, será el titular el viernes por la noche frente a los Commanders de Washington, dándole otra oportunidad al quarterback de ponerse en forma tras cumplir una prolongada suspensión.

El año pasado, Watson, poco después de firmar un controvertido contrato de 230 millones de dólares con Cleveland, llevaba 19 meses sin jugar y estaba a unos días de recibir un castigo por parte de la NFL por quebrantar el código de conducta personal cuando los Cafés jugaron en Jacksonville.



Más de dos docenas de mujeres acusaron a Watson de conducta sexual inapropiada durante sesiones de terapia de masajes cuando jugaba con Houston, y la expectativa en torno a su primer partido con Cleveland fue extraordinaria para la pretemporada.

Antes de entrar al campo contra los Jaguares, Watson ofreció una disculpa pública “a todas las mujeres que he afectado” y después jugó un partido para el olvido.

Abucheado de forma rotunda durante sus tres series ofensivas, Watson solamente completó uno de cinco pases para siete yardas y no consiguió un primero y diez. También fue blanco de los fanáticos, quienes lo abuchearon con cánticos vulgares.



El miércoles, Watson dijo que casi no recuerda aquella noche calurosa en Florida. Mucho ha sucedido desde entonces.

“Es como algo borroso, para ser honesto”, dijo.

Las cosas son más claras ahora para el cuestionado quarterback de Cleveland.

Watson dijo antes del entrenamiento del miércoles que no sabe cuando tiempo será utilizado por parte del entrenador en jefe Kevin Stefanski frente a los Commanders, pero que buscará aprovechar en trabajar aspectos “operativos” del juego.

Los Cafés la temporada el 10 de septiembre frente a Cincinnati.

“Realmente no importa”, respondió Watson cuando le preguntaron cuánto tiempo le gustaría jugar. “Soy un competidor, así que cuánto decida (Stefanski) usarnos, voy a salir y competir por el tiempo que sea y veremos qué sucede”.