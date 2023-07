Abren locales con triunfo

SIDNEY, Aus



Aún no se sabe exactamente si Sam Kerr, la referente de Australia, estar en condiciones de jugar para las coanfitrionas de la Copa Mundial femenina.

Aunque su periodo de baja por una dolencia en la pantorrilla pueda extenderse, la delantera australiana no deja de tener un papel importante, inspirando a las aussies a la victoria 1-0 ante Irlanda en su debut el jueves.

“Desde luego que perder a una jugadora como Sam, probablemente la mejor del mundo, y por ella como persona, quedamos totalmente devastadas”, dijo Steph Catley, autora del gol de penal a los 52 minutos que selló el triunfo de Australia ante una concurrencia récord. “Nos recuperamos pronto, pero apelamos a su espíritu y al hecho que no nos pudo acompañar para perseverar. Y creo que eso será lo que tendremos que hacer mientras siga ausente”.



Ambas naciones anfitrionas tuvieron acción en el primer día. Se asumía que las australianas arrasarían con su talento a una Irlanda que por primera vez se clasificó a un Mundial. Nueva Zelanda nunca había ganado un partido en el torneo.

Pero las neozelandesas dieron la sorpresa al doblegar 1-0 a Noruega, campeonas de 1995, en el primer partido del certamen, horas después de una balacera en el centro de Auckland — un sujeto armado mató a dos personas — dejando conmocionado al país. Se guardó un minuto de silencio previo a ese partido en el Eden Park.



Horas después, en el Estadio de Australia, 75.784 espectadores — cifra récord de asistencia para un partido de fútbol femenino en el país — también guardaron un minuto de silencio como gesto de respeto antes del silbatazo inicial.



El público reaccionó aturdido cuando se anunció que Kerr no iba a ser titular.

También se prevé que se perderá el segundo partido de Australia en el Grupo B — ante Nigeria la próxima semana — y no hay certeza si podrá actuar contra la campeona olímpica Canadá el 31 de julio.

“Es una jugadora importantísima, nuestra talismán y su aporte en lo que sea será enorme”, destacó Catley.

“Sam ha estado involucrado en todo desde la primera charla hasta la última en el vestuario. Ha estado compenetrado en todo”, añadió.

Sin su capitana y goleadora histórica, Australia ganó a duras penas. Con lo justo.

Associated Press