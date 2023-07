Activan educación vial a Bomberitos Exploradores

Nogales, Son

Como parte de las actividades del campamento de Bomberitos Exploradores que se llevan a cabo en las estaciones Centro, Granja y San Miguel, la Dirección de Seguridad Pública Municipal participa con varios de sus programas preventivos, entre ellos Educación Vial, que lleva como objetivo fomentar el autocuidado en la niñez para la prevención de accidentes al conducirse en la vía pública.

El Oficial Segundo Martín Carranza Carranza, encargado de Educación Vial en el Departamento de Tránsito Municipal, recalcó que es para prevenir los accidentes, en este caso con el tema que les llevaron sobre la importancia de atender qué deben hacer y qué no deben hacer cuando se encuentren en la vía pública, ya sea como peatones o pasajeros u ocupantes.

“Sí ponen bastante interés y sobretodo por la cuestión de cómo se deben de cuidar y que ellos deben de cuidar a sus hermanos más pequeños, que no deben andar en la calle solos si no tienen por lo menos 8 años de edad y vaya, pues es para prevenir los accidentes con los vehículos, bicicletas, patines, patinetas, en qué lugares se deben de utilizar y dónde no deben de utilizarlos para prevenir estos accidentes”, precisó.

El Oficial agradeció al Cuerpo de Bomberos Voluntarios “Gustavo L. Manríquez” la oportunidad de fortalecer el acercamiento con este mensaje preventivo en materia de accidentes de tránsito, pero también sobre la concientización de responsabilidades en las familias para favorecer la integridad y seguridad de menores de edad.

“Ante todo que no dejen salir a sus niños si son menores de 8 años de edad, que no les permitan andar en bicicletas, en las vías públicas, ni en las banquetas, hay lugares idóneos para que puedan jugar ellos, en embargo, entiende uno que en ocasiones los padres no tienen tiempo para poderlos llevar, pero es de suma importancia por seguridad de ellos que los lleven a esos lugares para que puedan jugar”, manifestó.

El Oficial Carranza explicó que este programa de Educación Vial lo llevan regularmente a las instituciones educativas de nivel básico, donde trabajan en forma coordinada con personal docente y directivo de los planteles, con especial atención a la estrategia de seguridad en el tráfico vehicular principalmente en la entrada y salida escolar.