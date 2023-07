Admite Alcaraz posible grabación de su padre

WIMBLEDON, ing

Al parecer alguien vio al padre del tenista Carlos Alcaraz filmando un entrenamiento de Novak Djokovic en Wimbledon. Entonces le preguntaron al tenista español si esto había sucedido —y el respondió que no le sorprendería.

Esto es debido a que su padre es un gran aficionado al tenis. Pasa todo el día en el All England Club incluso observando a muchos otros jugadores que no son su hijo de 20 años, número uno del mundo, y al que apoda “Carlitos”.

Su padre mantiene la mirada en los encuentros. También en los entrenamientos. Y entonces, sí, de seguro sacó el teléfono, tomó un video de Djokovic, aseguró su hijo.



“Poder ver a Djokovic en vivo, sí, seguramente filmó la sesión”, reconoció Alcaraz.

Las canchas de práctica son accesibles para reporteros y un limitado grupo de aficionados, que usualmente se forman para poder ver a los grandes nombres durante sus sesiones y luego grabar para tener un recuerdo.



Los jugadores practican en canchas a un lado, sin pared o barrera entre una y otra, entonces pueden seguirse entre ellos.

Si Alcaraz supera el viernes a Daniil Medvedev en la semifinal el viernes, posiblemente enfrentará a Djokovic en la final. El serbio suma cuatro títulos consecutivos en Wimbledon y siete en general. Enfrentará a Jannik Sinner en la otra semifinal.

Entonces, ¿el video que grabó su padre podría darle una ventaja a Alcaraz?

“No lo creo”, sentenció el tenista de 20 años. “Quiero decir, tengo muchos videos de Djokovic en todas las plataformas”.