Advierte la NBA a los apostadores

LAS VEGAS, Nev

Adam Silver, comisionado de la NBA, considera que todas las ligas deben continuar muy atentas en las tendencias de las apuestas en medio de sus deportes, conscientes de los problemas que la NFL ha tenido que atender en particular en los meses recientes.

Silver, quien desde hace mucho tiempo ha sido un proponente de plataformas de apuestas deportivas legalizadas en los deportes, conversó en Las Vegas en el marco de una discusión moderada como parte de la convención de editores de The Associated Press.

Indicó que dibuja la analogía a través de información privilegiada, considerando que las ligas están encontrando maneras de anticiparse ante los problemas importantes.

“Creo que los mercados públicos trabajan muy bien en este país”, dijo Silver. “Sin embargo, el otro lado del mercado público es el potencial para la información privilegiada. Existen algoritmos muy sofisticados, etc que logran rastrearlos. Ahora no es tan distinto en el deporte, especialmente cuando recibes un alto volumen en apuestas. Cuentas con computadores muy sofisticadas; cuando detectan apuestas aberrantes… serás atrapado”.



La NFL recientemente suspendió a cuatro jugadores por violar sus políticas de apuestas; tres recibieron al menos un año de castigo por apostar en juegos de la NFL, y uno recibió una suspensión de seis juegos por apostar en juegos que no son de la NFL. Con esto se llegó a un total de 10 jugadores sancionados en los últimos dos años, mientras la liga se comprometió en incrementar los esfuerzos en capacitar todos los ámbitos con miras de proteger la integridad del juego.

“Pienso que hay una responsabilidad en estas ligas para invertir más en docencia, no solo para nuestros jugadores, si no para jóvenes que podrían estar haciendo algo inapropiado o cualquier persona que se ve comprometida en la problemática de las apuestas”, enfatizó Silver.