Advierten cambios en Cardenales

SAN LUIS, Mo

Habrán cambios en los Cardenales de San Luis, de acuerdo con el presidente de operaciones John Mozeliak, una señal de que el equipo que ha tenido un bajo desempeño podría canjear veteranos por prospectos antes del límite del primero de agosto.

San Luis inició el día en el último lugar de la División Central de la Liga Nacional con marca de 40-53 y están encaminados a terminar con su primera marca perdedora desde el 2007.

“Usualmente cuando tienes un año como este es más que una cosa la que sale mal”, admitió Mozeliak antes del juego ante los Marlins. “Creo que en el punto en el que está el club en este momento sabemos que no funcionará si no hacemos algo”.

“Si encontramos talento que creemos nos ayude a surgir en el 2024, sería grandioso”, añadió. “¿2025? No lo descartaría, pero el 2026 está lejos”.

Entre sus lanzadores, Mike Mikolas tiene contrato hasta el 2024, Jack Flaherty y Jordan Montgomery son elegibles para convertirse en agentes libres y Adam Wainwright tiene intención de retirarse tras la campaña.

Nolan Arenado y Paul Goldschmidt poseen cláusulas de no canje en sus contratos por lo que se espera que no salgan del equipo

“Pitcheo, pitcheo, pitcheo”, es el tema antes del límite de canjes y durante la agencia libre para los Cardenales”, reconoció Mozeliak.

“Nos gusta la colección de bateadores que tenemos”.

Paul Goldschmidt y Nolan Arenado, que tienen cláusulas de no canje, seguramente se quedarán.