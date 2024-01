Aguilas cambian de extremo

FILADELFIA, Pa

A pesar de las miserables cuatro derrotas en diciembre, un cambio de entrenador defensivo, una serie de jugadores miserables y un declive en la producción de sus mejores jugadores, las Aguilas de Filadelfia aún pueden terminar con el segundo puesto de la Conferencia Nacional.

Poco probable, pero aún posible.

Las Aguilas (11-5) necesitan superar a los Gigantes de Nueva York y los Vaqueros de Dallas tienen que perder ante Washington para que Jalen Hurts y compañía ganan el Este de la NFC y terminar sólo por detrás de San Francisco en la conferencia.



Pero con una victoria, Dallas ganaría la división sin importar el resultado en Filadelfia. Esto quiere decir que las Aguilas —los reinantes campeones de la NFC y que inició el mes pasado con marca de 10-1 con Jalen Hurts, A.J. Brown y DeVonta Smith— sería el quinto sembrado e iniciaría los playoffs de visita ante el ganador de la División Sur de la NFC.

“Sabemos que estamos a merced de otro equipo para ganar la división”, indicó el entrenador Nick Sirianni.

Este escenario era impensable hace cinco semanas.

Las derrotas consecutivas ante San Francisco, Dallas y Seattle iniciaron el colapso que se consumó perdiendo en casa ante los Cardenales de Arizona.

Sólo cinco equipos —el último fue Tampa Bay en el 2020— ha ganado tres duelos de visitante en la postemporada para disputar el Super Bowl.



QUÉ FUNCIONA

No mucho en este momento. La buena noticia es que las Aguilas tienen marca de 17-3 en sus últimos 20 encuentros ante Gigantes y han ganado los últimos cinco (incluyendo en playoffs). Filadelfia tiene 18 victorias de visita desde el 2021 y está empatado con la mayor cantidad con los 49’s.

NECESITA AYUDA

La defensiva no ha tenido un avance positivo desde que Sirianni le quitó la responsabilidad al coordinador defensivo Sean Desai y se la entregó a Matt Patricia. Después de tres encuentros, es claro que la decisión no tuvo el efecto deseado —Arizona terminó con 449 yardas en ofensiva. Los Cardenales anotaron en cuatro jugadas seguidas en la segunda mitad.

Pero Sirianni dice que no se arrepiente del cambio de entrenadores.

“Cada decisión que tomo es pensando primero en el equipo y lo que es mejor para el equipo”, aseguró. “Los ajustes que hice algunas semanas fueron un intento de hacer lo que es mejor por el equipo y aún lo creo. Hicimos algunos ajustes. Tras un juego como ese, nadie se va a sentir satisfecho sobre nada de lo que sucedió. Pero si creo en los chicos que tenemos en el campo”.