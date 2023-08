Alcalde de Caborca destaca cero homicidios

Hermosillo, Son

El reforzamiento del trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno ha permitido la recuperación de la tranquilidad en Caborca, de manera paulatina, aseguró el alcalde de dicho municipio, Abraham David Mier Nogales.

Destacó que a través de la llegada de más elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), que trabajan en colaboración con la policía municipal, en los últimos 30 días no se han registrado enfrentamientos armados, ni víctimas de homicidio doloso.

“Ahorita estamos en cero (homicidios), por favor no me los vayan a invocar, pero estamos en cero ahorita; ya más de un mes del último detalle, en los últimos meses ha habido tres no más, tres eventos, pero ya como en cinco meses, cinco eventos chicos y ya es todo lo que tenemos”, expresó.

De los mil 500 efectivos del Ejército que llegaron esta semana a la región noroeste del estado para el combate a los grupos criminales, dijo que Caborca también se beneficia en mejorar la seguridad.