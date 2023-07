Alertan por extorsiones telefónicas con lada local

Nogales, Son

A través de las denuncias se compartió un número telefónico utilizado para la extorsión de personas. El ciudadano reportante quien por seguridad solicitó mantenerse en el anonimato compartió su experiencia al recibir una llamada donde le decían tener secuestrado a su hijo y le solicitaban dinero por su rescate.

La victima al no poder tener comunicación con la persona que reportaban privada de la libertad accedió a trasferir dinero, ya que hubo un sujeto que le gritaba por ayuda y creyó era la voz de su hijo, por lo que accedió hacer el deposito. Según explicó el modus operandi fue guiarla a la tienda de conveniencia más cercana, para después dictarle el número de cuenta al que depositaría y después simplemente colgar la llamada.

El número telefónico que utilizaron los extorsionadores es 631- 204-2348 y los últimos dígitos de la cuenta y/o tarjeta bancaria son 5739, el reportante explicó que por la presión de la situación no pudo recordar más números y solo obtuvo los últimos 4 ya que son los que aparecen en el ticket.

Cabe mencionar que al realizar la denuncia al 088 las autoridades recomiendan no contestar llamadas de números desconocidos, así como no compartir información con personas que no se conocen, también explicaron que las formas actuales de extorsión suelen ser reportar a una persona privada de la libertad, en ocasiones pueden dar nombres de un conocido, también pedir dinero por familiares que tuvieron accidentes o presentarse como familiares que viven en el extranjero.