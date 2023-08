Alertan sobre riesgo juvenil de consumo de drogas en asueto de verano

Nogales, Son

Un llamado de alerta a las familias sobre la atención y cuidados a las juventudes sobre el riesgo de consumo de sustancias ahora en el asueto vacacional de verano hizo el director de la asociación civil La Fe Fomenta Valores, que se dedica a labores de atención y seguimiento a situaciones de crisis en manejo de adicciones.

“Ahorita estamos poniendo una alerta a los jóvenes en este tiempo de vacaciones que están mezclándose tanto las drogas en Nogales que estamos con un cuidado, mirando e inspeccionando bien para que esos jóvenes no vayan a caer en una tentación”, dijo Erik Fuentes Castañeda.

El director de la asociación civil sin fines de lucro llamó a las familias para estar atentos a las conductas juveniles, toda vez los comportamientos ligados a la disposición de sustancias nocivas a la salud en sus entornos de fiesta y entretenimiento, que les puede poner en serios riesgos a la salud y es necesario mantener esos focos de alerta preventiva, pero también de información a sus hijos e hijas.

“Lo que pueden hacer las familias ahorita para estar atentos, de ponerles un poco más de atención y tener ese cuidado en los jóvenes como hijos de que las amistades propias que tienen y el cuidado que no anden a deshoras de la noche en la calle, de que no vayan a tener la mezcla de tentar una droga y le traiga consecuencias a la vida”, recalcó.

En sus visitas frecuentes a los centros de desintoxicación que operan en la ciudad, manifestó que observa los entornos de descomposición social en el que sobreviven algunos.

Incluso otros que tocan fondo en sus comportamientos de convivencia familiar ligados a la violencia y alucinaciones, que buscan otra oportunidad en el internamiento.

En base a esas experiencias de vida busca fomentar la prevención a quienes aún tienen esperanza, máxime con la nueva ola de consumo de fentanilo, a la que llamó una droga perversa que deslumbra a las juventudes, pero con olor a muerte.

“Estamos viendo bastantes jóvenes, no podemos decir las edades, pero que están pasando por una situación crítica por verse mezclados hacia las drogas, hay esperanzas, estamos en una lucha por todos estos jóvenes para que no rueden, no vayan a un consumo y tengan el cuidado de no mezclarse en eso, porque los reglamentos de unas drogas son críticos y traen muchas consecuencias a las familias”, comentó.