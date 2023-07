Alista Arsobo donación para etnias de Arizona y Sonora

Nogales, Son

Arizona Sonora Border (Arsobo) es una institución que desde el 2013 se ha dedicado a dar acceso a personas de bajos recursos a prótesis, sillas de ruedas o auditivos, o si bien, a la reparación de los mismos, el director Francisco Trujillo compartió que están próximos a realizar una donación de sillas de ruedas a etnias de Nogales Arizona y sur de Sonora.

Por 10 años Arsobo ha mantenido un acercamiento con la comunidad que presenta alguna discapacidad para poder darles acceso a equipos de apoyo para facilitar su movilidad, sin embargo, durante el primer semestre de este 2023 poco movimiento se ha tenido en las personas que solicitan este apoyo.

“Ha sido un principio o un semestre lento quizá se debe a que haya problemas económicos en las familias, pero si nos han visitado sobre todo para las prótesis, si hemos tenido mucho movimiento en esa área, en lo que es el área de salud auditiva ahorita estamos en una etapa de adquirir un nuevo proveedor para tener nuevos aparatos auditivos porque nosotros buscamos lo económico para ese ahorro enfocarlo en los pacientes y las personas que lo requieren”, compartió Francisco Trujillo director de Arizona Sonora Border (Arsobo).

Recientemente el Director de esta institución compartió que se realizará una donación en la que se está trabajando, la cual consiste en fabricar sillas de ruedas que serán canalizadas para personas que pertenece a etnias de Nogales Arizona y sur del estado de Sonora.

“La idea es proporcionar dispositivos de movilidad y audición para personas de escasos recursos principalmente, eso no significa que si viene alguien de cualquier estatuto social no se le vaya a atender, aquí no preguntamos eso, pero si nos fijamos en las condiciones de las familias para que aporten lo que puedan aportar”, añadió.

Cabe mencionar que algunos de los equipos de apoyo son fabricados por las personas que conforman Arsobo, quienes un día fueron pacientes y hoy se encargan de ayudar a quienes llegan a solicitar este apoyo.

“Mucha gente viene no necesariamente para los tres programas en ocasiones vienen para conseguir sondas de alimentación, tanques de oxígeno, lo que hacemos en estos casos es tratar de conectar con alguna organización de Estados Unidos o clubes locales como los rotarios, por ellos tratamos de hacer enlaces, pero si nos visita mucha gente”, finalizó.