Alista Asociación Down venta de boneless

Nogales, Son

La Asociación Down invita a la venta de boneless que realizarán este viernes 7 y sábado 8 de julio, con el objetivo de recaudar fondos para que los alumnos tengan un curso de verano en estas vacaciones.

María García quien es madre de una alumna de la asociación compartió que esta venta de comida pretende juntar el recurso necesario para que los alumnos puedan tener un curso de verano, durante su periodo de receso escolar, ya que sus terapias no pueden ser pausadas.

Las actividades que se tiene planeadas para ellos van desde clases de zumba y sus terapias ocupacionales de cocina, el propósito es que no pierdan sus actividades de estimulación. La venta iniciara a las 12 del mediodía en las instalaciones de la Asociación a un costado de los juzgados sobre la calle De Los Niños.

“Mañana viernes 7 y sábado 8 de julio tendremos la venta de boneless por orden, que tendrá papas y refresco y la verdura que los acompañan y es para recaudar fondos para el curso de verano de los niños, el coste es de 150 pesos, lo recaudado será para pagar maestros, materiales, todo para que los niños tengan su curso de verano, a ellos no los podemos dejar mucho tiempo sin darles clases, no pueden darse el lujo de tener vacaciones por eso organizamos esto para que el gasto no sea tan pesado para la asociación”, invitó María García madre de familia de la asociación.

Cabe mencionar actualmente la agrupación tiene más de 10 alumnos y algunos de ellos son de escasos recursos.