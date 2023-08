Alistan Águilas viaje a Chihuahua

NOGALES

Con la mira puesta en afinar detalles para la campaña de la categoría varsity del futbol americano estatal, las Águilas de Nogales tomarán parte en un cuadrangular en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua el próximo fin de semana

Además del conjunto nogalense, toman parte en el torneo los clubes Titanes de Ciudad Juárez, los Tigres del Cbtis 117, de Ciudad Cuauhtémoc y los anfitriones Lobos, de la Academia Juárez. Las acciones arrancan el sábado 19

Carlos Contreras, entrenador en jefe de las Águilas, dijo que para los jugadores locales es emocionante acudir a este evento al que el equipo nogalense acude desde 2017 y que ha crecido año con año

El sistema de competencia es jugar alrededor de veinte minutos ante cada uno de los equipos que toman parte. No se contemplan períodos extra en caso de empate. Todo esto como parte de estrechar los lazos con los clubes del estado vecino

‘Se trata de una sede con instalaciones de primera para el deporte de este nivel, no sólo para el futbol americano, eso motiva mucho a los jugadores’ explicó el entrenador en jefe

La campaña de la Aeffas, para jugadores nacidos entre 2005 y 2007 aún está a varias semanas por lo que aún hay eventos pendientes que incluyen el juego ante ex miembros de las Águilas

La campaña de la Aeffas tentativamente tendrá siete equipos. Además de Nogales, los hermosillenses Sioux y Knights y Delfines de Guaymas. Vaqueros de Ciudad Obregón, Mustangs del Itson y las Liebres de Navojoa.