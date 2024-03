América toma el liderato

CD DE MEXICO

Con anotaciones del holandés Javairo Dilrosun y del estadounidense Alejandro Zendejas, un América con equipo alternativo derrotó 2-0 a Tigres para colocarse como líder provisional del torneo Clausura de México

Dilrosun marcó su primer gol en México a los 28 minutos y Zendejas le dio rumbo al encuentro con una anotación a los 69.



Las Águilas lograron su tercer triunfo consecutivo y acumulan 24 puntos para colocarse en la parte más alta de la clasificación.

Sólo Monterrey, que tiene partido pendiente en la fecha, podría desplazarlas de ese sitio.

Con el resultado, las Águilas alargaron a 12 su racha de partidos sin derrotas ante Tigres, que no se imponen a los azulcremas desde el Apertura 2019.

Tigres perdió su segundo encuentro en fila y permanece con 18 unidades para resbalar al séptimo escalón.



El entrenador brasileño del América, André Jardine, prescindió de 10 titulares habituales para darle descanso al equipo que el próximo miércoles recibe a Chivas por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

León amplía crisis de Chivas

Con un gol del delantero uruguayo Federico Viñas y otro de José Alvarado, León doblegó el sábado 2-1 a Chivas, que sigue en una crisis en el torneo Clausura de México.

Viñas concretó desde los 11 pasos a los 33 minutos y el “Plátano” Alvarado sentenció el triunfo de la Fiera a los 84.

El conjunto leonés quebró una racha de dos partidos sin ganar y ahora tiene 13 puntos para colocarse en el 12do escalón, a la espera de los demás resultados en la undécima fecha.



Roberto Alvarado descontó a los 90 por Guadalajara, dirigido por el argentino Fernando Gago y que sucumbió por tercera ocasión en sus últimos cuatro encuentros.

“Toda derrota sirve para aprender hay un montón de cosas que se aprenden hay muchas cosas por mejorar eso está claro”, dijo Gago en rueda de prensa. “El partido de hoy no me gustó y soy el primer responsable del resultado”.

El popular equipo se mantiene con 15 unidades, en el décimo puesto que no cederá al menos está fecha sin importar lo que ocurra en los demás partidos.

El revés le pone caliente el banquillo a Gago, porque Chivas cayó en el clásico nacional 3-0 ante América a media semana por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Tuvimos tres resultados muy negativos que nos duelen, nos dan bronca, pero hay que seguir trabajando”, agregó Gago. “Mientras tengamos oportunidad en todas las competencias vamos a pelear, es la ambición del grupo y la mía”.

Descarrilan a la Máquina

Diego Medina, el uruguayo Franco Fagúndez y Santiago Muñoz anotaron un gol cada uno y Santos Laguna dio una sorpresa al apalear 3-0 al Cruz Azul.

Medina remeció las redes a los 36 minutos, Fagúndez agregó una anotación a los 69 y Muñoz selló la cuenta a los 82.

Los laguneros conquistaron su tercer triunfo consecutivo y ahora tienen 13 puntos para colocarse en la undécima posición.



La Máquina perdió por segunda ocasión en sus últimos tres encuentros y se mantiene con 22 unidades, en el segundo casillero.

Cruz Azul jugó con 10 hombres desde los 59 por la expulsión del brasileño Willer Ditta.

La Máquina pudo marcar un gol a los 79, pero el portero Carlos Acevedo le detuvo un penal al argentino Gonzalo Piovi.

Sorpresa de Gallos Blancos

El argentino Federico Lértora y el uruguayo Facundo Batista anotaron y Querétaro dio la campanada al imponerse 2-1 sobre el Pachuca.

Lértora remeció las redes a los siete minutos y Batista logró su tanto a los 62 para los Gallos Blancos, que han ganado tres de sus últimos cuatro encuentros.

Querétaro alcanza 14 puntos con los que se ubica en el décimo sitio de la clasificación.

El venezolano Salomón Rondón descontó por los Tuzos a los 79.



Pachuca vio rota una cadena de cuatro encuentros sin derrotas y se mantiene con 22 unidades, en el tercer sitio.

El encuentro fue dirigido por la árbitra Katia García, quien se convirtió en la primera mujer en 19 años en dirigir en primera división mexicana. La última había sido Virginia Tovar en el 2005.