Ana Claudia Talancón y Erick Elías confían en la innovación

CDMX

Ana Claudia Talancón y Erick Elías se habían topado en distintos eventos y tenían ganas de hacer algo juntos, sin embargo, la vida profesional no los había reunido, sino hasta hace poco que rodaron Cuando duerme conmigo, cinta que pasará a la historia como la primera película latinoamericana hecha con Unreal Engine, herramienta que se usa en los videojuegos y que ayuda en la creación de 3D en tiempo real para crear imágenes fotorrealistas y experiencias inmersivas.

“Dependiendo de dónde estaba la cámara se podía mover la imagen, se movía la parte que teníamos atrás. Era como una especie de videojuego tipo Halo y esto hizo que existiera un ahorro total de tiempo, de iluminación. Lo que sí tuvimos que cambiar fueron los sillones y la poca escenografía que teníamos. Primero hacíamos (filmábamos) todo para un lado, luego para el otro y era complicado. Por ejemplo, la cámara nos está tomando a nosotros y se ve que de fondo tenemos un ventanal y se ve la ciudad, de pronto la cámara se mueve (motion tracking) para tener otro ángulo de nosotros y ya no se ve de fondo la ciudad, sino ves las puertas del hospital o el pasillo. Fue difícil porque nosotros teníamos los pixeles de la pantalla atrás de nosotros y no veíamos lo que la cámara veía, lo que lo convirtió en un proceso complicado porque no sabíamos lo que la gente estaba viendo, no sabíamos cómo imaginarnos lo que la gente veía en la pantalla para poder interactuar de alguna forma. No nos quedaba más que conectar con nosotros mismos y con lo que sí teníamos ahí con la otra persona”, contó en entrevista Ana Claudia Talancón.

Dicha tecnología que va creando los escenarios a partir de pantallas de alta definición que se encuentran detrás de los actores, se usó por primera vez en la serie de Disney The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal. Fue el director argentino Eduardo Román —quien se ha desempeñado a lo largo de su carrera como dramaturgo y director de teatro— el que quiso implementar dicha tecnología en Cuando duerme conmigo, su ópera prima que llegara a las salas de nuestro país este jueves 3 de agosto.

“Terminábamos de filmar, nos íbamos al hotel y decíamos: ‘ojalá que esté quedando bien’ porque normalmente cuando filmas sabes cómo se está viendo en un set y acá era todo un experimento nuevo para todos. Sabíamos que los personajes estaban increíbles, pero sí pensábamos ‘ojalá esté quedando bien’. Es todo un rollo interesantísimo que en cuanto se entre bien a este juego, va a funcionar muy bien en la industria”, relató Erick Elías.

Cuando duerme conmigo detona su trama cuando Laura (Talancón) y Vicente (Elías) coinciden en la sala de espera de un hospital en vísperas de la Navidad. Ambos comienzan a interactuar y charlar para pasar las horas de angustia que viven ante la espera de alguna noticia sobre el familiar que tienen en terapia intensiva. Ella vive en Nueva York, es abogada, está casada y tiene tres hijos, mientras que él vive en Miami, está soltero y da clases a jóvenes adolescentes. Conforme pasan las horas ambos van contándose sus vidas y ponen en tela de juicio sus valores, principios e ideales cuando se dan cuenta de que hay algo que les une.

“Leí el guion y dije ‘guau’. Fue la razón principal por la que quise hacer la historia en un principio. Desde que lo leí me atrapó, está muy bien escrita y yo sí caí redondita, pensé que iba a ser una historia y de repente resultó ser otra. Cuando llegué a esa parte que revela todo dije ‘Noo’ y me encantó”, compartió Talancón, quien rodó junto a Elías esta historia en Argentina.

“A mí me gusta mucho ir al cine a ver algo que me sorprenda, algo en donde diga: ‘Ay, esto no me lo esperaba’ y justo eso pasa en este guion”, complementó Elías.

La dupla mexicana rodó Cuando duerme conmigo durante tres semanas, en pandemia y todo iba bien en la filmación hasta que les cayó el covid.

“Para mí fue un orgullo muy grande, una sensación de satisfacción de haberla podido terminar porque nos dio covid a todos y nadie decía nada. Sabíamos que si se atrasaba un sólo día ya no la íbamos a poder terminar, entonces nos aguantamos todos, no cortamos ni un solo día. Primero me dio a mí, luego tú (Erik) me confesaste que pensabas que te había dado antes porque te dolía la garganta, entonces sí trabajamos así. A todos ya nos ha dado covid en algún momento, pero por primera vez se me fue el gusto y el olfato, pero si cortábamos no íbamos a acabar”, comentó Talancón viendo a Erick Elías, quien se mostró apenado por la situación.

En Cuando duerme conmigo la actriz quintanarroense y el actor jalisciense lllevan el peso de la película en un 95 por ciento y sólo aparecen personajes secundarios en contadas secuencias de la cinta.