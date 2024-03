Anuncia INE fecha límite para recoger credencial

Nogales, Son

Los ciudadanos que tramitaron su credencial de elector antes del 8 de febrero tienen hasta el jueves 14 de marzo para recogerla y poder participar en las próximas elecciones, infirmó Luz Elena Flores Sánchez.

La vocal de Registro Federal de Electores de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Sonora, puntualizó que a menos de una semana de que finalice el plazo hay más de 5 mil credenciales que no han sido entregadas, por lo que es importante que las personas que las tramitaron acudan a los módulos.

Detalló que, para la entrega de credenciales no es necesario solicitar cita previa, y únicamente es indispensable que la persona se presente y se identifique con su huella digital.

“Si no recogen su credencial no van a poder votar, no se van a incluir en lista nominal y no van a poder votar, además de que, pues una vez que pase esta fecha esas credenciales se resguardan, y no las van a poder recoger hasta después de las elecciones, y entonces si necesitan hacer algún trámite con su credencial pues no van a poder hacerlo”, apuntó.

Para que puedan votar las personas que perdieron su credencial y están incluidos en la lista nominal, refirió, que deben hacer la solicitud de reimpresión ante del 20 de mayo y recogerla el último día del mismo mes.