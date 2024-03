Ariana Grande regresa al mundo de la música con ‘Eternal Sunshine’

El esperado regreso de Ariana Grande al mundo de la música con su último álbum, ‘Eternal Sunshine‘, está generando un gran revuelo en la industria del entretenimiento. La talentosa cantante, conocida por su voz excepcional y su carisma innegable ha cautivado a millones de seguidores en todo el mundo desde su debut en la escena pop.

Después de un periodo de ausencia, Ariana Grande anuncia su regreso con su séptimo álbum de estudio, marcando un suceso emocionante para sus admiradores. Desde finales de 2023 ha estado dando pistas sobre su próximo proyecto, y a principios de 2024, con el lanzamiento de su sencillo ‘yes, and?’, confirmó oficialmente su regreso.

Rápidamente, logró asegurarse un lugar en las listas de éxitos, incluyendo el prestigioso Billboard Hot 100. De esta manera, añadió otro gran éxito a su colección, sumándose a otros éxitos como ‘7 rings’, ‘Dangerous Woman’, ‘thank u next’, ‘Problem‘, entre muchos más.

El video musical oficial de su canción ‘we can be friends (wait for your love)’, en colaboración con el reconocido Evan Peters, transporta a los fans a una atmósfera cinematográfica, con referencias a la película ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind‘, un toque distintivo que agrega profundidad a la obra.

Ariana Grande, quien es conocida por componer sus propias canciones, revela que ‘Eternal Sunshine‘ se inspira en sus experiencias pasadas, pero señala que no planea recurrir a ese recurso en el futuro. Además, enfatiza que ya no está interesada en cumplir con las expectativas de la figura de la ‘estrella pop’, buscando explorar nuevos territorios creativos y dejar una marca más profunda en la industria musical.