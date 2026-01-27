Hombre resulta gravemente herido en tiroteo con agente de la Patrulla Fronteriza

Un hombre resultó herido de gravedad por disparos en un incidente que involucró a un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, ocurrido la mañana de este martes en el sur del condado de Pima, Arizona.
De acuerdo con información preliminar el hecho se registró alrededor de las 07:30 de la mañana de este martes cerca del kilómetro 15 de West Arivaca Road, cuando se reportó un tiroteo en el que participó personal federal.
Tras el hecho elementos del Distrito de Bomberos de Santa Rita y American Medical Response acudieron al lugar y brindaron atención médica inmediata a la persona lesionada, quien fue localizada detenida y en condición crítica.
Se informó que posteriormente, fue trasladada vía helicóptero a un centro regional de traumatología para recibir atención especializada. Hasta el momento, la identidad de la persona no ha sido revelada.
Las autoridades señalaron que las circunstancias que derivaron en el uso de fuerza aún no están claras y se mantienen bajo investigación.
En el sitio permanecen agentes de la Patrulla Fronteriza, mientras que el Departamento del Sheriff del Condado de Pima y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) colaboran de manera conjunta para esclarecer los hechos.
Horas después del incidente, el Sheriff del Condado de Pima, Chris Nanos, confirmó mediante un comunicado que su corporación se encuentra respondiendo y coordinando acciones ante un tiroteo que involucra a la Patrulla Fronteriza en Arivaca, en colaboración con el FBI Phoenix–Tucson y U.S. Customs and Border Protection (CBP).
Hasta el momento no se ha informado si algún agente resultó herido, ni se han dado a conocer más detalles oficiales. Las autoridades indicaron que la investigación continúa en curso.