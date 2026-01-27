Hombre resulta gravemente herido en tiroteo con agente de la Patrulla Fronteriza

El incidente armado ocurrió la mañana de este martes en el sur del condado de Pima, cerca de Arivaca; los hechos son investigados por el FBI y autoridades locales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/01/2026 05:02 PM.
En Arizona y editada el 27/01/2026 05:04 PM.