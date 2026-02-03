Joven enfrenta 14 cargos tras provocar accidente mortal en la I-19 en Arizona

El joven que provocó el fatal accidente en la carretera interestatal I-19, a la altura de Río Rico, Arizona, el pasado 22 de enero, enfrenta 14 cargos criminales, entre ellos dos de homicidio en primer grado.
Adolfo Hernández Salazar, de 19 años y residente de Phoenix, conducía una camioneta pick up doble cabina en sentido contrario, mientras huía de la Patrulla Fronteriza en el marco de una investigación por tráfico de personas. La persecución terminó en una colisión frontal contra un vehículo Jeep, que dejó dos migrantes muertos, un tercer pasajero gravemente herido y lesiones de consideración al conductor del otro automóvil.
Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Zaira Vásquez Díaz y Edgardo Lucero, originarios de Oaxaca. La pareja se había casado apenas dos meses antes y buscaba cruzar hacia Estados Unidos.
Tras el impacto, la camioneta se incendió y Hernández intentó escapar a pie, pero fue detenido minutos después por agentes de la Patrulla Fronteriza. El Departamento de Seguridad Pública de Arizona confirmó que recibió atención médica por lesiones menores y fue ingresado en la cárcel del condado de Santa Cruz el 23 de enero.
Entre los cargos que enfrenta se incluyen asalto agravado, poner en peligro a terceros, daño criminal, huir de la escena del accidente y omisión de auxilio.
El caso ha generado conmoción en la región fronteriza, no solo por la violencia del accidente, sino por el trasfondo de tráfico de personas que lo originó.