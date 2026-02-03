Joven enfrenta 14 cargos tras provocar accidente mortal en la I-19 en Arizona

...

Adolfo Hernández Salazar, de 19 años, es acusado de dos cargos de homicidio en primer grado luego de huir de la Patrulla Fronteriza y chocar de frente contra un Jeep, causando la muerte de dos migrantes originarios de Oaxaca

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/02/2026 10:26 AM.
En Arizona y editada el 03/02/2026 10:34 AM.