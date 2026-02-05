Asegura Kristi Noem desde Nogales, Arizona, que EU vive la frontera más segura de su historia

La frontera más segura en la historia de los Estados Unidos se ha logrado con el trabajo conjunto y el esfuerzo del primer año de gobierno del presidente Donald Trump, pronunció el miércoles en su discurso desde Nogales, Arizona, la secretaria de Seguridad Nacional del país del norte, Kristi Noem, quien además indicó que durante este periodo se ha logrado reducir en un 95% los cruces ilegales.
Tras una gira por el estado de Texas, la funcionaria estadounidense compartió a personas de diferentes agencias norteamericanas directamente en el muro fronterizo que este enero de 2026 es el cuarto mes al hilo en el que el número de personas detenidas realizando el cruce ilegal ha caído, con menos de 6,000 detenciones, y aseguró que la Patrulla Fronteriza no ha dejado libre a ninguna persona dentro del territorio vecino.
El liderazgo y la acción audaz del presidente Trump le han dado a este país una frontera segura que sigue rompiendo récords históricos. Enero de 2026 marcó el cuarto mes consecutivo de disminución en el número de detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste, con poco más de 6,000, y el noveno mes seguido en que la Patrulla Fronteriza no ha liberado a ningún extranjero ilegal hacia el interior del país, comentó Noem.
De la misma forma, indicó que en estos momentos se tiene la campaña más grande por parte de algún gobierno estadounidense, ya que mencionó que una vez segura la frontera, el trabajo tiene que realizarse al interior del país del norte, en donde en anteriores administraciones se dejó ingresar a personas que caracterizó como criminales peligrosos.
Quiero agradecer también al secretario por viajar hasta aquí hoy, y creo que en un segundo entenderán lo importante que es eso; pero bajo el liderazgo del presidente Trump, no es solo la seguridad fronteriza, sino que la ley y el orden están resurgiendo en todo este país. Sin embargo, hoy estamos aquí en la frontera para enfocarnos específicamente en un aspecto de ello, y es que en menos de un año hemos logrado la frontera más segura en la historia de los Estados Unidos, indicó Scott.