Decomisan más de 240 mil pastillas de fentanilo durante enero en garitas de Nogales

Autoridades del Puerto de Entrada de Nogales aseguraron cargamentos de fentanilo, metanfetamina y armas en tres acciones distintas, incluyendo un importante hallazgo oculto en un vagón ferroviario

