Decomisan más de 240 mil pastillas de fentanilo durante enero en garitas de Nogales

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en el Puerto de Nogales, Arizona, dio a conocer tres decomisos relevantes realizados durante el mes de enero, relacionados con el tráfico de fentanilo, metanfetamina y armas, como parte de operativos de inspección en los cruces fronterizos.
La información fue compartida públicamente este lunes por J. Acuña, funcionario a cargo del Puerto de Entrada de Nogales.
Uno de los decomisos más importantes ocurrió el 15 de enero, cuando el equipo de inspección ferroviaria de Nogales localizó y aseguró más de 242 mil pastillas de fentanilo, así como más de 412 libras de metanfetamina, ocultas dentro de un vagón de tren que ingresaba a Estados Unidos.
Las autoridades indicaron que la droga estaba escondida dentro del cargamento, como parte de un intento de contrabando a gran escala.
En un segundo caso, registrado el 6 de enero, agentes fronterizos detuvieron a un viajero que intentaba cruzar la frontera de manera peatonal con aproximadamente 21 mil 900 pastillas de fentanilo sujetas a su cuerpo.
CBP destacó que este tipo de intentos representan un grave riesgo para la salud pública debido a la peligrosidad del opioide sintético.
El tercer decomiso ocurrió el 4 de enero, cuando oficiales del equipo de Contraband Enforcement asignados a operativos de salida (outbound) detuvieron un vehículo para inspección.
Durante la revisión, los agentes aseguraron dos rifles y accesorios para armas, evitando que el armamento fuera trasladado fuera del país.
CBP reiteró que continuará reforzando sus operativos para combatir el tráfico de drogas y armas en la región fronteriza de Nogales.