Decomisan más de 1.1 millones de pastillas de fentanilo en garitas de Nogales, Arizona

En distintos operativos realizados durante enero, la CBP aseguró además kilogramos de metanfetamina, heroína y cocaína, confirmando que el cruce fronterizo entre ambos Nogales

