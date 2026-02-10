Decomisan más de 1.1 millones de pastillas de fentanilo en garitas de Nogales, Arizona

Más de 1 millón 100 mil pastillas de fentanilo han sido decomisadas por las autoridades norteamericanas en los últimos días en garitas de Nogales, Arizona.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en el Puerto de Nogales reportó cuatro importantes decomisos de narcóticos realizados en días del mes de enero, lo que confirma que el cruce fronterizo entre ambos Nogales continúa siendo un punto altamente activo para el trasiego de narcóticos hacia Estados Unidos.
La información fue dada a conocer públicamente este lunes por J. Acuña, agente en funciones como Director del Puerto de Entrada del Área en Nogales, Arizona.
De acuerdo con los reportes oficiales, el 17 de enero se registraron tres aseguramientos distintos en vehículos que intentaban cruzar por las garitas de Nogales.
En uno de los casos, el oficial canino Roki alertó sobre la presencia de narcóticos, lo que derivó en el decomiso de más de 406 mil pastillas de fentanilo y aproximadamente 25 kilogramos de metanfetamina (55 libras).
Ese mismo día, oficiales fronterizos detuvieron a otro viajero que transportaba una carga considerable, asegurando: 14 kilogramos de fentanilo en polvo (31 libras), más de 522 mil pastillas de fentanilo, 9 kilogramos de heroína (20 libras), 13 kilogramos de cocaína (29 libras), y 2 kilogramos de metanfetamina (5 libras).
En un tercer decomiso también ocurrido el 17 de enero, CBP confiscó: más de 106 mil 600 pastillas de fentanilo y cerca de 22 kilogramos de metanfetamina (49 libras).
Posterior el 16 de enero interceptaron fentanilo en polvo y miles de pastillas, mientras que ese día agentes del Puerto de Nogales realizaron otro decomiso relevante, al interceptar: más de 9 kilogramos de fentanilo en polvo (20 libras), y 82 mil 400 pastillas de fentanilo.
CBP destacó que estos aseguramientos reflejan el trabajo constante de inspección y vigilancia en uno de los cruces fronterizos más importantes entre México y Estados Unidos.
Autoridades estadounidenses reiteraron que el fentanilo continúa representando una de las principales amenazas de salud pública en el país, por lo que los operativos seguirán reforzándose en el corredor fronterizo de Nogales.