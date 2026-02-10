Desmantelan red de fraude por desempleo en Arizona; recuperan más de 6.5 millones de dólares

...

Una investigación federal permitió rastrear y decomisar millones de dólares obtenidos mediante más de 2 mil cuentas falsas creadas con identidades robadas durante la pandemia de COVID-19

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 10/02/2026 03:44 PM.
En Arizona y editada el 10/02/2026 03:48 PM.