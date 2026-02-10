Desmantelan red de fraude por desempleo en Arizona; recuperan más de 6.5 millones de dólares

El gobierno de Estados Unidos recupera millones robados en fraudes de desempleo durante la pandemia.
En medio de los esfuerzos por combatir el fraude que surgió durante la crisis sanitaria del COVID-19, las autoridades federales de los Estados Unidos lograron un importante golpe contra los estafadores: más de 6.5 millones de dólares fueron recuperados tras descubrirse un esquema masivo de robo de fondos de desempleo en Arizona.
Timothy Courchaine, Fiscal Federal del Distrito de Arizona, anunció el día de ayer nueve de febrero que, mediante una sentencia judicial en una acción civil de decomiso de bienes, el gobierno ha asegurado aproximadamente 6 millones 550 mil 729 dólares en dinero de los contribuyentes que había sido robado.
Gracias a una investigación diligente y al uso efectivo del decomiso civil, agentes federales y fiscales recuperaron los fondos de los contribuyentes que fueron robados a través de esquemas relacionados con la pandemia.
Los delincuentes se valieron de información personal robada y empleos ficticios para solicitar pagos de desempleo, creando más de 2,000 cuentas falsas. El dinero fue desviado a cuentas bancarias abiertas con identidades robadas y luego transferido o retirado. Gracias a una investigación minuciosa y al uso de herramientas legales de decomiso civil, fiscales y agentes federales lograron rastrear el dinero y devolverlo al gobierno.
Este caso se suma a los esfuerzos de la Fuerza de Tarea Nacional contra el Fraude por COVID, que ya ha incautado más de 1,400 millones de dólares en ganancias obtenidas de manera fraudulenta. La operación demuestra que, aunque los estafadores intentaron aprovecharse de la emergencia sanitaria, las autoridades continúan cerrando el cerco y recuperando los recursos destinados a los ciudadanos.
DATOS
Este caso fue investigado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EE. UU., con asistencia del Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y el Servicio Secreto de EE. UU.. El Servicio de Alguaciles de EE. UU. colaboró en la incautación y el decomiso. El caso fue representado por los Fiscales Federales Auxiliares Joseph Bozdech y LaTanya Wateland.
NÚMERO DE CASO: CV-24-00331-PHX-SHD NÚMERO DE COMUNICADO: 2026-024_más de 6 millones en moneda estadounidense