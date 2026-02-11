Fiscalía de Arizona presenta 139 cargos por delitos migratorios en una semana

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona anunció la presentación de 139 cargos penales relacionados con inmigración, resultado de operativos coordinados con diversas agencias federales, registrados del 31 de enero al 6 de febrero de este 2026.
Según el reporte oficial, se registraron 84 casos de reingreso ilegal de extranjeros previamente expulsados del país y 40 acusaciones por entrada ilegal. Además, se presentaron 13 denuncias contra 15 personas vinculadas al tráfico de inmigrantes dentro del distrito.
Las investigaciones y detenciones fueron apoyadas por múltiples agencias federales, entre ellas: Operaciones de Aplicación y Expulsión (ICE-ERO), Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI), Patrulla Fronteriza de EE. UU., Administración para el Control de Drogas (DEA), Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Servicio de Alguaciles de EE. UU. (USMS), y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
Entre los asuntos recientes, la Fiscalía resaltó dos denuncias, una de ellas en contra de Pedro Núñez Espino, quien fue acusado el 6 de febrero de 2026 por reingreso ilegal. Había sido expulsado en 2015 tras una condena por posesión de drogas narcóticas en Arizona, donde cumplió seis meses de prisión y tres años de libertad condicional.
Otro caso es el de Pedro Cazares Díaz, acusado el 4 de febrero de 2026 por reingreso ilegal. Fue deportado en 2010 tras ser condenado en California por agresión con arma letal y recepción de bienes robados, delitos por los que cumplió más de dos años de prisión.
La Fiscalía recordó que una denuncia penal es únicamente una acusación formal y que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.