Agente canino “Coba” detecta más de 44 mil pastillas de fentanilo en Nogales

En un solo día, el perro adiestrado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos logró dos importantes decomisos en garitas de Nogales, Arizona, donde menores eran utilizados para intentar ingresar narcóticos al país

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 19/02/2026 04:45 PM.
En Arizona y editada el 19/02/2026 04:47 PM.