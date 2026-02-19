Agente canino “Coba” detecta más de 44 mil pastillas de fentanilo en Nogales

El agente canino “Coba” continúa impresionando con su excelente trabajo en solo un día detectó dos importantes decomisos de narcóticos que intentaban ser ingresados a los Estados Unidos por garitas de Nogales, Arizona, donde dos menores fueron utilizados como “mulas” cargados con más de 44 mil pastillas de fentanilo.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó sobre estos decomisos de narcóticos realizados en operativos efectuados en un solo día con apoyo del perro adiestrado “Coba”, especializado en detección de sustancias.
Los detalles fueron compartidos el miércoles 18 de febrero por J. Acuña, encargado de despacho en la Dirección de Puertos de CBP en Nogales, a través del perfil oficial de la agencia en la red social X.
De acuerdo con la información difundida, el canino alertó a su manejador sobre un olor sospechoso, lo que llevó al hallazgo de un primer cargamento “Coba”, detectó un olor que llevó a su manejador a descubrir más de 119 libras de metanfetamina que intentaban ser introducidas de contrabando a Estados Unidos, señaló Acuña.
Momentos después del primer decomiso aún en funciones el agente canino alertó sobre más de 44 mil pastillas de fentanilo sujetas a las piernas de dos menores utilizados como portadores”, indicó el funcionario.
CBP también recordó que el pasado 28 de enero, oficiales de Nogales realizaron otros dos aseguramientos relevantes en una sola jornada.
Entre ellos: Aproximadamente 286 mil pastillas de fentanilo, y alrededor de 62 libras de metanfetamina, localizadas en un vehículo de pasajeros.
Además, se reportó otro caso en el que se aseguraron cerca de 5 libras de cocaína que fueron halladas ocultas dentro del vehículo de un viajero
El Equipo de Control de Contrabando de Nogales localizó y aseguró estas peligrosas sustancias, agregó Acuña.
Sobre las personas detenidas dicha autoridad no dio a conocer mayores detalles por tratarse de investigaciones en curso.