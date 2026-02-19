Binomio canino detecta más de 119 libras de metanfetamina en Puerto de Nogales

La Oficina de Operaciones de Campo de CBP informó que el oficial canino “Coba” alertó sobre un cargamento de droga que pretendía ingresar ilegalmente a Estados Unidos, logrando un importante aseguramiento en la frontera

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 19/02/2026 11:06 AM.
En Arizona y editada el 19/02/2026 11:09 AM.