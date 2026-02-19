Binomio canino detecta más de 119 libras de metanfetamina en Puerto de Nogales

La Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó sobre un importante aseguramiento en el Puerto de Nogales.
Un oficial canino, de nombre Coba, detectó un olor sospechoso que llevó a su manejador a descubrir más de 119 libras de metanfetaminas que eran introducidas de manera ilegal hacia territorio estadounidense.
El hallazgo fue calificado por la CBP como “otro gran resultado” en sus labores de inspección fronteriza. La agencia destacó la labor del binomio canino y alentó a la comunidad a reconocer su servicio.