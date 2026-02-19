Cónsul de México en Phoenix llama a la calma ante reportes sobre ICE

Jorge Mendoza Yescas afirmó que no se han registrado incidentes en sedes consulares mexicanas en Arizona y señaló que el caso ocurrido en Minneapolis fue aislado, reiterando que la red consular mantiene coordinación y respeto con autoridades estadounidenses

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/02/2026 12:16 PM.
En Arizona y editada el 19/02/2026 12:33 PM.