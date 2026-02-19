Cónsul de México en Phoenix llama a la calma ante reportes sobre ICE

El cónsul general de México en Phoenix, Arizona, Jorge Mendoza Yescas, llamó a la calma ante los reportes de ingreso de ICE en sedes diplomáticas, y si bien preciso hubo un incidente con el consulado de Ecuador en Minneapolis, que vulnero la convención de Viena, se trata de un caso aislado.
Mendoza aseguró que la red consular mexicana con 53 sedes mantiene una relación de respeto con las autoridades federales, basada en tratados internacionales y aseguró que, en Arizona, no se han detectado señales de operativos cerca de las sedes y que la comunicación con las agencias de seguridad sigue siendo fluida y constante para garantizar la protección de los derechos de los connacionales.
Con respecto a la red consular mexicana no hemos tenido ninguna situación de ese tipo oportunamente. Te digo, Estados Unidos es muy grande. Se concentró, se agudizó algunas semanas las acciones de ICE en Minnesota.Pero estamos hablando de 50 estados y estamos hablando de que no fue en Minnesota exactamente, fue en Minneapolis, concretamente, que es la capital de Minnesota. Bueno, eso ha sido muy importante en Minnesota. Entonces, en ese sentido, si lo vemos de esa manera, con esa perspectiva, no veo que sea algo grave y algo que esté generalizado, mencionó el Cónsul.
Mencionó sobre la colaboración de las policías locales, el diplomático mencionó que la mayoría han mantenido sus protocolos sin cambios, con excepción de algunos puntos específicos como el Condado de Pinal, sin embargo, enfatizó que la clave para la comunidad es evitar aquellas cuestiones que puedan llevar a la cárcel, ya que estas son el principal detonante para que el caso pase a las autoridades migratorias.
El riesgo de ser detenido como un agente de inmigración siempre existe. Nuestra recomendación es siempre y vamos a seguir los protocolos, los reglamentos, no bajar bajo la influencia del alcohol porque ese es el principal motivo porque una persona cae en la cárcel y al caer en la cárcel no es que la policía o el sheriff lo refiera, sino que ahí inmediatamente tiene información de esa persona. Entonces, aquí hay que evitar caer en la cárcel, hay que pagar las multas, hay que ser respetuosos con los oficiales de policía local, los sheriffs, y hay que identificar seriamente para evitar situaciones que escalen y evitar ser llevado a los separos, indicó.