CBP asegura miles de pastillas y municiones en puerto de Nogales

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) reportó múltiples decomisos de narcóticos y municiones en el puerto de entrada de Nogales, Arizona, en operativos realizados entre el 20 de enero y el 13 de febrero.
La información fue compartida por el encargado de la Dirección de Puertos en esa frontera J. Acuña, a través de sus redes sociales, donde destacó el aseguramiento de más de 128 mil pastillas y 7.7 kilos de fentanilo en un solo día en hechos ocurridos el pasado 27 de enero.
Siendo ese mismo día, que también aseguraron alrededor de 21 mil pastillas adicionales a un peatón que intentaba cruzar por la garita. Más de 50 mil pastillas y 43 kilos de metanfetamina el 20 de enero pasado junto con 111 mil 200 pastillas de fentanilo, y más de 95 libras de metanfetamina, lo que equivale a aproximadamente 43 kilogramos.
Se informó que, en operativos de salida hacia México, el equipo CET de Nogales aseguró: 25 mil cartuchos calibre 7.62 x 39 mm, el pasado 26 de enero, posteriormente, el 13 de febrero, el oficial canino “Rika” alertó sobre un vehículo que se dirigía hacia el sur, donde fueron localizados: 4 mil cartuchos calibren .22, y diversas piezas y accesorios para armas de fuego.
Las autoridades estadounidenses no informaron sobre detenidos específicos en estos casos dentro de los reportes públicos compartidos.