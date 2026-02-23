CBP asegura miles de pastillas y municiones en puerto de Nogales

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó decomisos de más de 128 mil pastillas de fentanilo, metanfetamina y miles de cartuchos en operativos realizados entre enero y febrero en la frontera de Arizona

Autor Cesar Barragán
En Arizona