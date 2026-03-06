CBP decomisa fentanilo y cocaína en cruces fronterizos de Nogales

Agentes norteamericanos (CBP) realizaron importantes decomisos de narcóticos en los puertos fronterizos de Nogales, donde aseguraron fentanilo y cocaína que iban ocultos en vehículos durante inspecciones de los últimos días.
La información fue dada a conocer a través de publicaciones en la red social X por el encargado de despacho de la Dirección de Puertos del CBP en Nogales, el oficial J. Acuña.
El primer decomiso ocurrió el 1 de marzo de 2026, cuando oficiales de CBP aseguraron más de 24 libras de polvo de fentanilo, equivalentes a aproximadamente 10.8 kilogramos.
De acuerdo con el reporte, la droga fue localizada oculta dentro de un vehículo que intentaba cruzar la frontera, durante una inspección realizada por los agentes.
Un día después, el 2 de marzo de 2026, oficiales del CBP lograron otro aseguramiento al localizar 15 libras de cocaína, lo que equivale a aproximadamente 6.8 kilogramos.
La cocaína fue descubierta dentro de un compartimento oculto en el vehículo de un viajero, durante las revisiones realizadas en el cruce fronterizo de Nogales.
En sus publicaciones, el oficial del CBP destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos, reiterando que “la seguridad fronteriza es seguridad nacional”.
Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre las personas involucradas en estos decomisos.