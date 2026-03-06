CBP decomisa fentanilo y cocaína en cruces fronterizos de Nogales

Agentes estadounidenses aseguraron más de 10 kilos de fentanilo y cerca de 7 kilos de cocaína ocultos en vehículos durante inspecciones realizadas en los puertos fronterizos de la ciudad

