Aseguran fentanilo, cocaína y municiones en cruces fronterizos de Nogales

...

Autoridades de CBP reportaron varios decomisos realizados entre el 4 y el 8 de marzo durante inspecciones en los puertos de entrada

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 12/03/2026 05:01 PM.
En Arizona y editada el 12/03/2026 05:04 PM.