Aseguran fentanilo, cocaína y municiones en cruces fronterizos de Nogales

Miles de pastillas de fentanilo, decenas de kilos de cocaína, municiones para armas de fuego y piezas para fusil de asalto fueron aseguradas por Autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en los primeros días de este mes de marzo en los cruces fronterizos de Nogales, Arizona.
Según la información difundida por J. Acuña, director interino o encargado de despacho de la Dirección de Puertos de Nogales de CBP, destacó los resultados obtenidos entre el 4 y el 8 de marzo por oficiales fronterizos durante inspecciones en los puertos de entrada.
Uno de los casos ocurrió el pasado 7 de marzo, cuando oficiales de CBP interceptaron un autobús comercial en el que localizaron más de 115 libras de cocaína ocultas, equivalentes a aproximadamente 52 kilogramos del narcótico.
El aseguramiento se realizó durante una inspección efectuada por agentes en el puerto fronterizo de Nogales. En otro incidente registrado el 4 de marzo, un viajero a pie fue sorprendido cuando intentaba cruzar la frontera con más de 31 mil pastillas de fentanilo sujetas a su cuerpo. Este hallazgo se realizó durante una revisión realizada por oficiales fronterizos.
Asimismo, el 8 de marzo, oficiales de CBP detuvieron un vehículo que se dirigía hacia México, el cual fue sometido a inspección, detectando diversas piezas de armas y varias cajas de municiones, que fueron aseguradas por las autoridades.
Sobre estos casos CBP no proporcionó mayores detalles sobre los detenidos, pero destacó que estos operativos forman parte de las acciones permanentes para combatir el tráfico de drogas y contrabando en la frontera entre Sonora y Arizona.