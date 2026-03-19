Decomisan más de 50 kilos de metanfetamina en retén de Arizona

Elementos de la Patrulla Fronteriza del Sector Tucson aseguraron más de 50 kilogramos de metanfetamina, dinero en efectivo y lograron el arresto de un fugitivo de la justicia con orden de arresto por delitos de drogas, en hechos registrados entre el 10 de marzo y fechas recientes en la región fronteriza.
De acuerdo con los reportes oficiales, uno de los aseguramientos más relevantes ocurrió en el retén migratorio de la Interestatal 19, donde un binomio canino detectó un vehículo sospechoso.
Durante la inspección a una Jeep Grand Cherokee con placas de Sonora, los agentes localizaron un compartimento oculto que contenía 111 paquetes de metanfetamina, con un peso superior a 53 kilogramos.
Las autoridades estimaron que la droga decomisada tiene un valor aproximado de 142 mil 800 dólares en el mercado ilegal, lo que representa un golpe significativo al trasiego de narcóticos en la región.
Los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos y procesados por contrabando de drogas, bajo cargos federales en Estados Unidos. Sobre la identidad de los involucrados las autoridades norteamericanas no han dado a conocer mayor información.