Decomisan más de 50 kilos de metanfetamina en retén de Arizona

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Agentes de la Patrulla Fronteriza detectaron la droga oculta en un vehículo con placas de Sonora; dos personas fueron detenidas y enfrentan cargos federales en Estados Unidos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 19/03/2026 04:48 PM.
En Arizona y editada el 19/03/2026 04:50 PM.