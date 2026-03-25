Arizona debate renombrar edificios y eventos de César Chávez tras acusaciones de abuso sexual

Desde consejos escolares hasta legisladores estatales, comunidades en todo Arizona están reconsiderando honores dedicados al fallecido líder sindical César Chávez, luego de que su cofundadora en el United Farm Workers, Dolores Huerta, presentara graves acusaciones de abuso sexual contra él.
El martes por la noche, el Distrito Escolar Roosevelt en el sur de Phoenix decidió renombrar su celebración del Día de César Chávez como "Día Roosevelt Roots" y creó un grupo de trabajo para evaluar si también debe cambiarse el nombre de una escuela local. "Su nombre ha significado algo real para la gente, especialmente aquí en el sur de Phoenix", afirmó la presidenta del consejo escolar, la doctora Ashley Hodge. "Se trata de asumir con seriedad la responsabilidad que tenemos cuando un nombre, símbolo o tradición pública genera nuevas preguntas en nuestra comunidad".
Este miércoles, la Ciudad de Phoenix analizará el futuro de sus instalaciones públicas que llevan el nombre de Chávez. El jueves, el Consejo Municipal de Tempe abordará un tema similar, mientras que el Distrito Escolar de Secundarias de Phoenix iniciará conversaciones sobre la posible renombración de la Preparatoria César Chávez.
Paralelamente, legisladores estatales en Arizona están impulsando la derogación de una ley que establece el Día de César Chávez al final de marzo cada año. Este movimiento refleja una reevaluación más amplia del legado del activista en su estado natal, tras las revelaciones hechas por Huerta, figura histórica del movimiento agrario.
Las discusiones han generado intensos debates en torno a la memoria histórica, la responsabilidad cívica y el equilibrio entre reconocimiento y justicia. Mientras tanto, funcionarios locales enfatizan la importancia de procesos inclusivos y transparentes para tomar decisiones que reflejen los valores actuales de sus comunidades.