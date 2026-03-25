Arizona debate renombrar edificios y eventos de César Chávez tras acusaciones de abuso sexual

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Frente a nuevas acusaciones de abuso sexual contra César Chávez, comunidades en Arizona, incluyendo distritos escolares y gobiernos municipales, inician procesos para reconsiderar nombres de escuelas, celebraciones oficiales y la conmemoración estatal del Día de César Chávez, tras revelaciones hechas por su antigua colaboradora Dolores Huerta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 11:55 AM.
En Arizona y editada el 25/03/2026 11:38 AM.