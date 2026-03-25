Familia de cuatro víctimas en accidente aéreo de Superior pide reformas tras hallazgo de slackline

La familia de cuatro personas que murieron en un accidente de helicóptero en enero cerca de Superior, Arizona, está exigiendo acciones federales para prevenir tragedias similares, tras revelarse que una slackline recreativa sin señalización adecuada podría haber provocado la colisión.
El 2 de enero, un helicóptero privado despegó del aeródromo Pegasus Airpark en Queen Creek con destino al cañón Telegraph Canyon. A bordo viajaban el piloto David McCarty, de 59 años, y sus tres sobrinas: Katelyn Heideman, y las hermanas Rachel y Faith McCarty. Todos fallecieron cuando la aeronave se estrelló en una zona montañosa.
El accidente ocurrió la mañana del matrimonio de McCarty. Las jóvenes pasaban tiempo con su tío antes de la ceremonia. "Él iba a mostrarles un lugar que siempre ha encontrado muy hermoso", dijo Elizabeth McCarty Gallup, hermana de Rachel y Faith.
La familia quedó devastada no solo por la pérdida, sino por las circunstancias. De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado de Pinal, evidencia preliminar indica que una slackline recreativa —de más de un kilómetro de longitud— estaba tensada a través del cañón. Una llamada al 911 reportó que el helicóptero impactó contra la cuerda antes de estrellarse. El informe del National Transportation Safety Board (NTSB) confirmó la presencia de restos de la línea en el sitio del siniestro.
"Sabemos que las regulaciones actuales están desactualizadas y necesitan corregirse. Eso salvará vidas", afirmó Gallup. La familia señala que, aunque la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una NOTAM (Notificación a los Aeronautas) el 21 de diciembre advirtiendo sobre una cuerda tensada a unos 180 metros de altura, estas alertas son frecuentemente pasadas por alto debido al volumen diario de avisos.
"Algo tan peligroso como una cuerda alta o una slackline, que crea una especie de telaraña en el cañón, necesita marcado y cartografía adicionales", insistió Gallup. La familia ha llevado su caso a Washington, D.C., reuniéndose con legisladores federales. Senadores como Mark Kelly, de Arizona, han mostrado apoyo a sus demandas.
Para Ellie Heideman, hermana de Katelyn, y para Gallup, la lucha por reformas es una forma de honrar a sus seres queridos. "Nos da cierto alivio saber que podemos hacer algo al respecto", dijo Heideman.
La familia continúa presionando para que se actualicen las normas de notificación y señalización de obstáculos aéreos temporales, con el objetivo de evitar futuros accidentes en espacios aéreos no controlados.