Familia de cuatro víctimas en accidente aéreo de Superior pide reformas tras hallazgo de slackline

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La familia de cuatro personas fallecidas en un accidente de helicóptero en enero cerca de Superior, Arizona, urge reformas de seguridad aérea tras descubrir que una slackline recreativa sin señalización adecuada podría haber causado la colisión. Piden actualización de regulaciones de la FAA y mejor marcado de obstáculos aéreos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 11:30 AM.
En Arizona y editada el 25/03/2026 11:24 AM.