Evento AZHiresVets en Plaza Wesley Bolin conectará a veteranos con empleos en agencias estatales

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Este jueves se lleva a cabo el evento AZHiresVets en la Plaza Wesley Bolin, donde veteranos, militares activos y cónyuges tendrán acceso prioritario para entrevistas con agencias gubernamentales estatales; la jornada también estará abierta al público general por la tarde.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 11:05 AM.
En Arizona y editada el 26/03/2026 10:58 AM.