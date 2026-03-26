Evento AZHiresVets en Plaza Wesley Bolin conectará a veteranos con empleos en agencias estatales

PHOENIX — Este jueves se realiza el evento AZHiresVets en la Plaza Wesley Bolin, frente al Capitolio Estatal, con el objetivo de conectar a veteranos de las Fuerzas Armadas, miembros activos del servicio militar y sus cónyuges con oportunidades laborales en diversas agencias del gobierno de Arizona.
De 10 a.m. a 12 p.m., los asistentes calificados tendrán acceso exclusivo para reunirse con reclutadores, presentar sus currículums y participar en entrevistas en vivo. Posteriormente, de 12 p.m. a 2 p.m., el evento abrirá sus puertas al público general interesado en empleos estatales.
Organizadores recomiendan a los asistentes llevar copias impresas de su currículum y vestimenta profesional para aprovechar al máximo esta oportunidad de contratación inmediata. Además, quienes se registren previamente en línea podrán obtener una ventaja competitiva al acceder a información anticipada sobre vacantes disponibles.
El evento es parte de una iniciativa estatal para fortalecer la inclusión laboral de personal con experiencia militar, cuyas habilidades en liderazgo, disciplina y trabajo bajo presión son altamente valoradas por las instituciones públicas.
Para más información y registro anticipado, visite el sitio oficial del evento aquí.