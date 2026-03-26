Fiscalía de Maricopa alerta por caso de asesinato infantil tras fallas en custodia de evidencia

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Maricopa (MCAO) expresó su "mucha preocupación" por el estado del juicio por asesinato de una niña de siete años, tras revelarse fallas significativas en la cadena de custodia de evidencia por parte de la Policía de Goodyear (GYPD).
El juicio contra Lisa y Germayne Cunningham fue suspendido indefinidamente luego de que las autoridades no pudieran demostrar el manejo adecuado de pruebas clave que datan de años atrás. Este problema surgió cuando se identificaron irregularidades en un caso de homicidio de 2017, lo que desencadenó una investigación interna y una revisión externa.
En una conferencia de prensa, la fiscal del condado, Rachel Mitchell, reconoció la gravedad del asunto: "Apreciamos la gravedad de la situación". Aunque no pudo precisar cuántos casos adicionales podrían verse afectados, confirmó que su oficina ya notificó tanto a sus equipos internos como a la defensa pública sobre posibles implicaciones.
La Policía de Goodyear emitió un comunicado en el que anunció que, a partir de abril, contratará a una firma externa para auditar su unidad de propiedad y evidencia, con el fin de implementar mejoras y restaurar la confianza en sus procesos. "El Departamento de Policía de Goodyear continuará cooperando plenamente con todos los procesos de revisión e investigación, y mantiene su compromiso con la transparencia", indicó el comunicado.
Mientras avanza la revisión, los acusados, Lisa y Germayne Cunningham, fueron liberados bajo monitoreo electrónico. ABC15 cuestionó a Mitchell sobre la posibilidad de que la fiscalía negocie un acuerdo, pero la funcionaria se abstuvo de dar detalles: "Es un caso muy grave que involucra a una niña de siete años, y quiero respetar eso. Voy a dejar que esto siga su curso en la corte".
Aún no se ha programado una audiencia clave sobre la admisibilidad de la evidencia en el caso Cunningham. Las partes involucradas tienen previsto reunirse nuevamente esta semana para avanzar en el proceso legal.
La situación ha generado alerta sobre la integridad de otros casos procesados con evidencia manejada por la policía de Goodyear. ABC15 continúa investigando y exhorta al público a reportar información relevante a los periodistas Dave Biscobing y Ashley Holden.