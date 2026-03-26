Fiscalía de Maricopa alerta por caso de asesinato infantil tras fallas en custodia de evidencia

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La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Maricopa está 'muy preocupada' por el futuro del juicio contra Lisa y Germayne Cunningham por el asesinato de una niña de siete años, luego de que la Policía de Goodyear admitiera fallas graves en la cadena de custodia de evidencia. El caso fue suspendido indefinidamente y se ha contratado una firma externa para auditar el manejo de pruebas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 11:00 AM.
En Arizona y editada el 26/03/2026 10:56 AM.