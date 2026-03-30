Marino de EE.UU. acusado de robar misil Javelin y municiones en Camp Pendleton

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El cabo Andrew Paul Amarillas, especialista técnico en municiones de la Infantería de Marina, enfrenta cargos federales por supuestamente robar un sistema de misiles Javelin y múltiples tipos de munición en Camp Pendleton, California, y transportarlos a Arizona para su venta ilegal entre 2022 y 2025.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/03/2026 10:10 AM.
En Arizona y editada el 30/03/2026 09:57 AM.