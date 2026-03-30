Marino de EE.UU. acusado de robar misil Javelin y municiones en Camp Pendleton

Un marino de Estados Unidos enfrenta cargos federales por el presunto robo de equipo militar altamente sensible, incluido un sistema de misiles Javelin, desde la Base del Cuerpo de Infantería de Marina Camp Pendleton, en California, para luego transportarlo a Arizona con fines de venta ilegal.
El cabo Cpl. Andrew Paul Amarillas, exespecialista técnico en municiones de la Escuela de Infantería Oeste (School of Infantry West), fue acusado formalmente de robo de propiedad gubernamental, posesión y venta de municiones robadas, cometidos presuntamente entre febrero de 2022 y noviembre de 2025.
Según documentos judiciales, Amarillas habría sustraído al menos un sistema de misil Javelin no desactivado, munición M855A1 mejorada y munición M855 estándar de Camp Pendleton, y las habría entregado a dos cómplices no identificados en Arizona. En octubre de 2024, supuestamente retiró un misil Javelin bajo su responsabilidad y lo entregó a uno de los implicados, quien lo vendió al director ejecutivo de una empresa y lo almacenó en las instalaciones de la compañía.
En octubre de 2025, uno de los cómplices obtuvo más munición M855A1 robada desde la base militar y la vendió al mismo ejecutivo. Un mes después, en noviembre de 2025, Amarillas habría sustraído latas de munición M855 y las transportó desde California hasta Arizona para entregárselas a los dos cómplices, quienes intentaron venderlas al CEO de una de las empresas mencionadas.
La investigación, dirigida por agencias federales, incluyó operaciones encubiertas en las que agentes compraron propiedades militares robadas. En marzo de 2024, un individuo que vendía munición M855 en redes sociales declaró haberla adquirido de una empresa en Glendale, Arizona. Posteriormente, se realizaron compras encubiertas en abril y mayo de 2025 en Scottsdale, y en septiembre de 2024 y julio de 2025 en otra empresa.
El 10 de octubre de 2025, las autoridades incautaron el sistema de misiles Javelin y parte de la munición en una vivienda de Arizona. Se realizaron más decomisos el 17 de octubre y el 20 de noviembre del mismo año.
Amarillas fue arrestado por agentes federales en Virginia el 5 de marzo de 2026 y compareció al día siguiente en un tribunal federal en Alexandria. Posteriormente fue trasladado a Arizona bajo custodia del Servicio de Alguaciles de EE.UU., donde se presentó ante un juez federal en Phoenix y se declaró no culpable el jueves por la mañana.