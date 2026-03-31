Aseguran miles de pastillas de fentanilo en autobús procedente de Nogales

Miles de pastillas con fentanilo fueron aseguradas por agentes norteamericanos durante una revisión a un autobús internacional de pasajeros procedente de Nogales, Sonora.
De acuerdo con la información oficial se trató de varios paquetes de plástico que venían ocultos en un compartimento del autobús de la empresa Tufesa.
El aseguramiento se registró durante una inspección en un puesto de control, donde agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron un total de ocho bolsas con dicho narcótico ocultas en dicho autobús internacional “Tufesa Plus”, tras una revisión sistemática en el área de pasajeros.
Dichas autoridades señalaron que este tipo de métodos es utilizado con frecuencia por organizaciones criminales para evadir la detección y dificultar la identificación de responsables; sin embargo, destacaron que la vigilancia en los puntos de control permite detectar este tipo de cargamentos.