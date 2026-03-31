Aseguran miles de pastillas de fentanilo en autobús procedente de Nogales

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Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron ocho paquetes del narcótico ocultos en un compartimento de un autobús internacional durante una inspección en un punto de control

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 31/03/2026 04:12 PM.
En Arizona y editada el 31/03/2026 04:14 PM.