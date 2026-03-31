Cruces en Nogales registran esperas históricas de hasta 4.5 horas

Los tiempos de espera para cruzar de Nogales, Sonora, hacia Nogales, Arizona, han registrado niveles históricamente altos en los últimos días, alcanzando picos de hasta 270 minutos en la garita Mariposa, cifra que representa un tiempo de cuatro horas y media para los ciudadanos que intentan ingresar al país del norte, lo que afecta el flujo de personas entre ambas ciudades.
De acuerdo con los reportes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a través de su aplicación Border Wait Times, el cruce DeConcini también ha mostrado espera significativa, con tiempos que rondaron los 180 minutos, para los carriles generales, mientras que viajeros del tipo SENTRI tardaron en promedio 60 minutos para inspección, con incrementos hasta una hora y media por vehículos.
Al comparar estos tiempos con otros puntos de la frontera, la situación de Nogales presenta una saturación de vehículos superior a puntos de mayor cantidad de unidades históricamente, como lo es el puente de San Ysidro entre Tijuana y San Diego, considerado el más transitado del mundo, en donde los promedios generales mostraron entre 100 y 120 minutos durante los mismos días.
Así mismo el cruce internacional entre Ciudad Juárez y El Paso, las demoras máximas se encuentran entre los 90 y 110 minutos, por lo que Nogales, es uno de los puntos de acceso más lentos, sin tener la misma carga tanto en mercancías, como paseantes o residentes cruzando de un país a otro.
El procesamiento de vehículos en el puerto Mariposa, cuenta con una capacidad de 12 puertas de internación, sin embargo y a pesar de los tiempos de espera tan elevados, solo 5 de estos accesos fueron puestos en operación, por lo que el volumen de los usuarios superó por mucho la capacidad de procesos del personal de aduanas de los Estados Unidos.
Como ejemplo, en los cruces de la región como San Luis, Arizona, los tiempos de espera se han mantenido por debajo de los 100 minutos, lo que presenta una diferencia de casi tres horas menos de fila en comparación con la garita Mariposa y 2 con DeConcini, lo que significa que la acumulación de vehículos no es constante en toda la frontera entre Sonora y Arizona, teniendo a Nogales, como el punto de acceso a los Estados Unidos favorito de decenas de sonorenses y viajantes de otras entidades.