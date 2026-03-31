Cruces en Nogales registran esperas históricas de hasta 4.5 horas

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La garita Mariposa alcanzó tiempos de hasta 270 minutos, superando incluso a puntos como San Ysidro, mientras la limitada apertura de carriles agrava la saturación

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 31/03/2026 04:36 PM.
En Arizona y editada el 31/03/2026 04:38 PM.