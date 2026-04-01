Aseguran más de 23 mil pastillas de fentanilo en garita de Nogales

Varios paquetes con 23 mil pastillas de fentanilo que iban adheridos al cuerpo de una joven fueron asegurados por oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuando intentó cruzar a los Estados unidos por una de las garitas peatonales de Nogales.
De acuerdo con información difundida por el encargado de despacho del Puerto de Nogales, J. Acuña, el decomiso se realizó el pasado 30 de marzo, durante una inspección a un viajero.
Se informó que dichas autoridades detectaron que el individuo transportaba paquetes con pastillas de fentanilo adheridos a sus piernas, método utilizado para intentar evadir los controles de seguridad en las garitas.
Tras la revisión, los oficiales lograron asegurar y contabilizar más de 23 mil 300 pastillas, una cantidad significativa de esta droga sintética considerada de alto riesgo.
El viajero fue arrestado en el lugar, mientras que la droga fue asegurada por las autoridades federales estadounidenses.
Funcionarios destacaron que este tipo de acciones permite evitar que sustancias altamente peligrosas lleguen a las comunidades, contribuyendo a la seguridad en ambos lados de la frontera.
El Puerto de Nogales es uno de los principales puntos de cruce entre México y Estados Unidos, por lo que se mantienen operatividad constante de inspección para detectar drogas, armas y otros ilícitos.
Cabe mencionar que días antes otros miles de pastillas con fentanil fueron aseguradas por agentes norteamericanos durante una revisión a un autobús internacional de pasajeros procedente de Nogales, Sonora de la línea Tufesa Plus.
El aseguramiento se registró durante una inspección en un puesto de control, donde agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron un total de ocho bolsas con dicho narcótico ocultas en un compartimento tras una revisión sistemática en el área de pasajeros.
Dichas autoridades señalaron que este tipo de métodos es utilizado con frecuencia por organizaciones criminales para evadir la detección y dificultar la identificación de responsables; sin embargo, destacaron que la vigilancia en los puntos de control permite detectar este tipo de cargamentos.
Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir el tráfico de narcóticos, especialmente de sustancias como el fentanilo, que representan un alto riesgo para la salud pública.