Aseguran más de 23 mil pastillas de fentanilo en garita de Nogales

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Una joven fue detenida al intentar cruzar a Estados Unidos con droga adherida a su cuerpo; autoridades destacan la importancia de los operativos en la frontera

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 01/04/2026 04:05 PM.
En Arizona y editada el 01/04/2026 04:11 PM.