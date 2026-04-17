Acusan a mexicano por tráfico de migrantes en Nogales, Arizona

Un mexicano identificado como Ernesto Carrillo Gonzales fue acusado en Nogales, Arizona, por el delito de transporte de personas migrantes con fines de lucro, como parte de una serie de operativos del programa “Take Back America”, realizados por autoridades federales de Estados Unidos.
La información presentada por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Arizona, señala que el caso se originó el pasado 7 de abril, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza detectaron a una persona oculta entre la maleza, a menos de una milla de la frontera.
Los agentes observaron cómo el individuo abordó un vehículo conducido por Carrillo Gonzales, a quien siguieron hasta un Motel 6 en Nogales, Arizona.
Posteriormente, el sujeto realizó varios traslados desde zonas cercanas a la frontera hacia el mismo hotel, ingresando en distintas ocasiones con más personas.
Finalmente, agentes federales lograron su detención junto a uno de los pasajeros, quien resultó ser ciudadano mexicano en situación migratoria irregular.
Tras una inspección en la habitación del motel, se determinó que otras personas en el lugar también eran originarias de México y Guatemala, todas sin estancia legal en Estados Unidos.
Este caso forma parte de un operativo más amplio, en el que durante la semana del 4 al 10 de abril, la Fiscalía federal presentó 171 cargos relacionados con delitos migratorios en Arizona.
Las investigaciones fueron apoyadas por agencias como Patrulla Fronteriza, ICE, DEA, FBI y ATF, entre otras. Las autoridades señalaron que estos casos forman parte de la operación denominada “Take Back America”, enfocada en combatir la migración irregular, el tráfico de personas y organizaciones criminales transnacionales.
Se precisó que todas las personas acusadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su responsabilidad en un tribunal.