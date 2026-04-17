Acusan a mexicano por tráfico de migrantes en Nogales, Arizona

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El detenido habría trasladado personas sin estatus legal hacia un motel; el caso forma parte del operativo federal “Take Back America”

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 17/04/2026 04:26 PM.
En Arizona y editada el 17/04/2026 04:29 PM.