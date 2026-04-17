Jóvenes se preparan como líderes con programa de la Universidad de Arizona

Con el objetivo de formar una nueva generación de lideres conscientes de su entorno, se lleva a cabo el programa “Emerging Leaders” de la Universidad de Arizona, dirigido por el Dr. Rodolfo Martínez, quien destacó que esta iniciativa busca exponer a estudiantes sobresalientes de los grados 8 al 12 sobre los retos reales de su comunidad, brindándoles herramientas académicas y emocionales, para la toma de decisiones.
Este curso de entrenamiento intensivo, no solo se enfoca en la teoría, sino que permite a los jóvenes de 13 a 18 años, interactuar directamente con autoridades y expertos en salud mental, inteligencia emocional y gestión pública, con el objetivo de que estos adolescentes comprendan las necesidades locales, desde la raíz, con la intención de que, en algún punto, regresen a su lugar de origen para aplicar soluciones innovadoras en puestos estratégicos.
La idea del programa es inspirarlos a que conozcan su comunidad, a que conozcan lo que está pasando, y que ellos puedan definir una carrera basado en eso. Porque muchas veces no sabemos lo que queremos estudiar, pero cuando entendemos cuáles son las necesidades de nuestra propia comunidad, podemos decidir, yo quiero estudiar eso para poder ayudar a mi comunidad. Entonces, estos estudiantes se inspiran en salir a cierta universidad o cierto lugar para estudiar eso, y como ya saben cuál es la necesidad de su lugar de origen, tienden a regresar, mencionó Martínez.
A mí me gustó mucho el programa más porque me estuvo ayudando mucho en tener más confianza a la hora de andar hablando en inglés. Aún sigo batallándolo, pero ese es uno de mis esfuerzos favoritos, comentó Roxana Quintero.
Además de las habilidades de comunicación, el programa fomenta el trabajo en equipo y colaborativo, rompiendo con el individualismo que suele prevalecer en el ámbito académico regular, por lo que los jóvenes ahora ven en sus compañeros a aliados con quienes pueden desarrollar proyectos de alto impacto social, desde campañas de adopción de mascotas, hasta talleres de educación financiera para otros adolescentes.
Yo aprendí que un individual que trabaja con más personas sí puede hacer una diferencia en la comunidad y en el mundo a lo mejor no es algo que aprendes que es así como que aprendí a leer más rápido o a escribir más rápido, no sería algo así, es más como una idea que aprendes que te ayuda a entender que si te pones la idea de que algo lo vas a hacer, lo puedes hacer, manifestó Sofia Pereira.