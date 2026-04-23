Asegura CBP arsenal y lanzagranadas en garita de Nogales

Alrededor de 20 armas largas, aditamentos diversos y hasta un lanzagranadas RPG fueron asegurados por agentes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a una mujer estadounidense que se dirigía a México por garitas de Nogales, Arizona.
Información oficial detalla que el pasado 19 de abril se realizó este aseguramiento en la garita Dennis DeConcini, donde en su momento remitieron a inspección a una ciudadana estadounidense de 41 años que conducía un vehículo Lexus IS 200T modelo 2016, mientras intentaba cruzar a México a través de dicho puerto fronterizo. Se informó que la mujer viajaba acompañada por tres menores de edad.
El agente de inspección primaria remitió el vehículo al área de inspección secundaria, donde una inspección no intrusiva reveló una anomalía en el área del asiento trasero.
Tras retirar el contenido del vehículo, los agentes descubrieron un compartimento oculto bajo el asiento trasero que contenía un tubo lanzagranadas propulsado por cohete RPG, cuatro rifles, una pistola Avtomat Kalashnikova AK, 16 rifles AK, 24 cargadores para rifle, 16 culatas para rifle, 20 empuñaduras para pistola y diversas piezas de armas adicionales.
Con este aseguramiento las autoridades norteamericanas ponen de manifiesto la magnitud del contrabando de armas a través de la frontera de Estados Unidos hacia México, y la cantidad de armamento que se puede transportar en un solo vehículo.