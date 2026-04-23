Asegura CBP arsenal y lanzagranadas en garita de Nogales

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Una mujer estadounidense fue detenida al intentar cruzar a México con más de 20 armas largas y un RPG ocultos en su vehículo

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 23/04/2026 12:12 PM.
En Arizona y editada el 23/04/2026 12:33 PM.