Asegura CBP rifle y más de 225 mil pastillas de fentanilo en Nogales

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Operativos de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en Nogales detectaron droga y armamento oculto en vehículos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 04/05/2026 11:26 AM.
En Arizona y editada el 04/05/2026 11:31 AM.