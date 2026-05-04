Asegura CBP rifle y más de 225 mil pastillas de fentanilo en Nogales

Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) reportaron la incautación de un rifle de alto poder y un cargamento de más de 225 mil pastillas de fentanilo en recientes operativos realizados en las garitas de Nogales, Arizona.
Ambos casos fueron dados a conocer por el director del puerto de entrada de Nogales, J. Acuña, a través de su cuenta oficial en la red social X.
El primer aseguramiento ocurrió el 30 de abril de 2026, cuando oficiales del equipo de control de contrabando detuvieron un vehículo que intentaba ingresar a territorio estadounidense con un rifle Barrett calibre .50, junto con su respectivo cargador.
De acuerdo con la información difundida, este tipo de armamento es considerado de alto poder, por lo que las autoridades destacaron la importancia de evitar que llegue a manos de organizaciones criminales.
En un segundo aseguramiento, registrado el 24 de abril, oficiales detectaron una anomalía durante una inspección de rayos X, lo que, junto con la alerta de un binomio canino, derivó en una revisión secundaria.
Durante la inspección, localizaron en compartimentos ocultos del vehículo 53.97 libras de pastillas de fentanilo, lo que equivale a aproximadamente 225 mil 693 dosis.
Las dos acciones reflejan el trabajo constante de las autoridades estadounidenses para detectar el tráfico de armas y drogas en los cruces internacionales. Las garitas de Nogales se mantienen como uno de los puntos estratégicos en la frontera entre México y Estados Unidos, donde diariamente se realizan revisiones para evitar el ingreso ilegal de sustancias y armamento.